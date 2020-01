FUNERAIRE INFO, vous aider à organiser et planifier les obsèques

Dans ces moments difficiles que représentent la douleur de la perte, il est souvent délicat de faire fasse à toutes les tâches et démarches qui nous incombent. L'équipe de Funéraire-Info à voulu mettre en place plusieurs guides très complets qui vous aideraient pendant ces moments difficiles à traverser.

Notre site se décompose en 6 grands axes que sont : les funérailles, la sépulture, l'organisation des obsèques, les démarches administratives avant, pendant et après le décès, la succession et l'assurance obsèques : contrat obsèques et convention. Chacune de ses parties sera scrupuleusement détaillée afin de vous fournir des informations sûres et claires. Nous sommes indépendants, et à ce titre soyez certains que nous ferons preuve d'une totale transparence.

Funeraire Info abordera aussi d'autres sujets tels que le deuil et ses étapes, les différents contrats de prévoyances etc. Aussi, nous vous proposons gratuitement des modèles de courriers gratuitement nécessaires à la mise en œuvre de certaines formalités.