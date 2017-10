Rage, Jean-Luc Duluard…au menu du réveil funéraire du jeudi 19 octobre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 19 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Hausse du nombre de décès de nouveau-nés

Le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans n’a jamais été aussi bas (5,6 millions en 2016, contre près de 9,9 millions en 2000), selon un rapport des Nations unies (ONU) intitulé « Niveaux et tendances 2017 en matière de mortalité infantile », paru jeudi 19 octobre. Mais ce satisfecit est terni par une augmentation jugée « alarmante » du nombre de décès survenus dans le premier mois de vie. En 2016, 7 000 nouveau-nés sont morts chaque jour, soit 2,6 millions d’enfants. Un chiffre qui représente 46 % des décès d’enfants avant l’âge de 5 ans, alors qu’il n’était que de 41 % en 2000.

L’enfant souffrant de la rage est décédé



Le petit garçon de dix ans, souffrant de la rage après avoir été mordu par un chiot au Sri Lanka, un cas rare en France, est mort hier soir à Lyon, selon des sources concordantes. L’enfant, originaire du Rhône, avait été mordu mi-août en caressant un chiot sur une plage de Dikwella, dans le sud du Sri Lanka.

André Révéreau

André Révéreau, qui est mort le 12 octobre à Aubenas, à l’âge de 98 ans, était l’un des architectes français les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, et l’un des premiers annonciateurs des désordres à venir de la terre et des villes.

Thanatopraxie une ITW de Claire Sarazin sur France Bleu

Claire Sarazin, 43 ans, thanatopractrice depuis 18 ans. Le métier de thanatopracteur consiste à intervenir sur le corps des défunts, à la demande de la famille, pour une réalisation de soins d’hygiène et de conservation qui rendent à la personne décédée un aspect présentable.

Culture

Le Pape François s’est arrêté sur l’espérance chrétienne face à la mort, «une réalité que notre civilisation moderne tend à annuler», a-t-il regretté à quelques jours de la Toussaint et de la commémoration des défunts. Cet oubli de la mort est pour le Pape une grave erreur spirituelle et anthropologique, car seule la prise en compte de cette réalité permet de donner à la vie un sens.

Dispersion de cendres

Depuis quelques semaines, la municipalité de Marsannay-la-Côte a aménagé le jardin du souvenir de son cimetière où il est désormais possible de disperser des cendres.

Dépression

Un sexagénaire a incendié sa maison près de Cosne-sur-Loire avant de se pendre à un arbre, ce mercredi, devant le cimetière Jean-Gautherin, à Nevers.

Culture

L’Internaute vous fait un point sur le Jour des morts et la date de la Toussaint qui ne font en réalité pas qu’un !

Dernier Hommage

Un dernier hommage sera rendu à Jean-Luc Duluard, l’ancien dirigeant des pompes funèbres éponymes à Château-du-Loir, décédé chez lui à Montabon lundi soir, en salle de cérémonie du crématorium des Hunaudières, au Mans, samedi 21 octobre, à 9 h 30, suivi d’une cérémonie religieuse en l’église Saint-Guingalois de Château-du-Loir, à 14 h 30, et de son inhumation au cimetière castélorien.

