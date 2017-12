IN MEMORIAM : La start-up au package complet pour les obsèques

Aude nous présente son entreprise, IN MEMORIAM, spécialisée dans les services funéraires. Les services proposés sont orientés vers le besoin des familles. Elle nous présente son entreprise via un dossier très complet donc je vous partage le contenu ci-après.

Portrait

» Avant de créer IN MEMORIAM, j’étais conseillère funéraire diplômée. Passionnée par mon métier, j’avais néanmoins la certitude que nous aurions pu faire mieux pour les familles. Au fil du temps, j’ai donc identifié leurs besoins, leurs attentes. A force de discussions, nous avons mis des mots sur leurs regrets et ce qu’elles attendaient : une personne pouvant les guider dans leurs démarches.

Une idée est née : une entreprise s’occupant de l’organisation de tous les « à-côtés », et s’y consacrant 7 J/7, 24H/24. Entretien, fleurissement de sépultures, articles funéraires et carterie personnalisables furent un premier axe de réflexion. En analysant encore les besoins des familles, il m’est apparu que beaucoup regrettaient également de ne pas avoir eu le temps d’étudier plusieurs devis dans le cadre d’obsèques ou de travaux de cimetières. En effet, dans l’urgence, elles ont souvent fait au plus rapide sans avoir pu faire de comparatifs. Faute de temps et épuisées un devis était signé et plus tard, il leur laissait un gout amer.

Les familles auraient également souhaité qu’un service prenne en charge les démarches administratives en contactant les organismes (très nombreux) auxquels était rattaché le défunt et leur permette obtenir les aides financières auxquelles elles ont droit sans même le savoir. Devant la charge de travail que représentent les formalités certaines abandonnent, avoue ne pas s’attarder et passent parfois à coté de beaucoup de choses.

Ainsi, en juillet 2017 l’entreprise IN MEMORIAM est créée et accompagne les familles grâce aux services suivants :

Courtage funéraire (service gratuit) : Dans le cadre d’un décès ou de travaux de cimetière, IN MEMORIAM se charge de recueillir plusieurs devis pour les familles, qui n’ont plus qu’à choisir l’organisme de pompes funèbres offrant pour elles le meilleur service. – Aide administrative post obsèques,

Entretien et fleurissement de sépultures,

Articles funéraires et carterie personnalisés.

Aujourd’hui IN MEMORIAM se veut être plus qu’un prestataire de service, mais un véritable guide et médiateur dans le dédale que peut représenter la législation funéraire pour les familles.

Nul individu, et ce, faute de temps, de moyens ou de connaissances du milieu funéraire, ne devrait se priver de rendre hommage à ceux qu’il aime. L’humain doit reprendre toute sa dimension dans notre société et c’est avec force que je souhaite y contribuer, par le temps et les efforts consacrés aux familles afin qu’elles puissent se concentrer sur l’essentiel. Il nous faut repenser les rapports humains, les valoriser.

Concrètement, quels sont les services proposés ?

L’objectif est d’éviter aux familles de chercher partout des opérateurs différents pour chaque service et par conséquent d’y perdre un temps et une énergie considérables. De quel type par exemple ? Les démarchés après décès, mais aussi l’entretien de sépultures etc. Tout devient vite très complexe, lorsque dans l’urgence et dans la pénibilité de la situation il faut régler ce genre de choses, et prendre de bonnes décisions dans un climat serein.

» Chaque journée est différente avec son lot d’imprévus mais toujours passionnante. A peine avons-nous le temps de lever les yeux sur l’horloge qu’il est déjà tard mais la journée s’achève avec le gout du travail accompli et les remerciements des familles. C’est une réelle motivation pour nous et un précieux réconfort pour elles de savoir qu’elles peuvent nous confier absolument tout ce qu’elles souhaitent et que nous sommes disponibles 365 jours par an de jour comme de nuit. «

Quelle position vis-a-vis des pompes funèbres ?

En réalité ce sont les pompes funèbres qui sont les clients d’IN MEMORIAM. Elles versent une somme fixe par devis signé qui n’est pas répercutée sur les familles. Le projet d’Aude a été très bien accueilli en Gironde où un partenariat à pu être conclu. Mais bien sur Aude ne compte pas s’arrêter là et étendre son concept à la région Aquitaine, et ensuite à la France entière.

Objectif : Mettre en relation les familles et les opérateurs de pompes funèbres tout en assurant une médiation.

Fonctionnement :

1) La famille contacte IN MEMORIAM par téléphone, mail ou via notre formulaire de demande de devis sur notre site internet.

2) Nous faisons ensuite le point sur leurs besoins et volontés.

3) Nous contactons plusieurs pompes funèbres afin d’obtenir des devis.

4) Nous transmettons les devis à la famille.

5) La famille compare les devis et fait son choix puis nous en informe.

6) Un rendez-vous est planifié entre la famille et l’opérateur sélectionné afin de procéder à l’organisation de la prestation.

Avantages pour la famille :

Elle n’a pas à se déplacer dans plusieurs agences de pompes funèbres.

Elle est informée dans les moindre détails de la procédure en matière d’obsèques ou de travaux de cimetières.

Elle bénéficie d’un éclairage sur chaque prestation et la législation funéraire.

Lorsqu’elle arrive au rendez-vous avec les pompes funèbres, elle a en sa possession tous les documents et informations nécessaires et évite ainsi plusieurs rendez-vous.

Elle est certaine de la régularité de l’entreprise de pompes funèbres avec la loi.

Avantages pour les pompes funèbres :

Gain de temps en évitant plusieurs rendez-vous.

Rapprocher d’elles des familles qui n’auraient peut-être pas pensé à faire appel à elles.

Garantie que la famille qui viendra dans ses locaux approuve et a choisi de faire appel à elles. Etre sûr que la famille qui se présente à elles dispose de tous les documents, informations et effets nécessaires à l’organisation de la prestation.

Les décharger des tâches liées à l’organisation des obsèques ou administratives.

Leur permettre d’avoir plus de visibilité et assurer la bonne réputation de leur établissement grâce aux familles orientées vers elles.

Démarches après décès

Les démarches administratives représentent sans conteste la tâche la plus anxiogène pour les familles: Par où commencer ? Comment s’y prendre ? Quels organismes doivent être contactés et pourquoi ? Ai-je droit à des aides financières ?

Pour répondre à ces questions et sans que les familles passent à côté des aides auxquelles elles ont droit, IN MEMORIAM agit pour les aider. Leur expérience leur permet de savoir suivant la situation des familles à quelles aides elles ont droit et par où commencer. En plus Aude propose d’aider les familles en grande difficulté financière à réduire ses tarifs.

C’est pourquoi, Aude a écrit un Guide des démarches après décès, disponible dès à présent.

Remettre de l’humain

» Les courriers que nous fournissons aux familles ne sont pas générés automatiquement par un logiciel car comme nous l’avons dit chaque situation comme chaque individu est unique. A ce titre, nous rédigeons nous même chaque courrier selon la situation du défunt. »

Objectif : Décharger les familles des nombreuses et complexes tâches administratives postobsèques.

Fonctionnement :

1) La famille contacte IN MEMORIAM.

2) Nous faisons le point sur les organismes auxquels étaient rattaché le défunt et sa situation au moment du décès.

3) Nous proposons à la famille la solution la plus adaptée à ses besoins et ses moyens.

4) Nous assurons l’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7.

Formules proposées : Toutes nos formules comprennent une assistance 7j/7 et 24h/24.

Formule simplicité : Guide des démarches administratives version numérique.

Formule simplicité + : Guide des démarches administratives format papier.

Formule confort : Guides des démarches administratives, rédaction des courriers version numérique.

Formule confort + : Guides des démarches administratives, rédaction des courriers version papier.

Formule sérénité : Guide des démarches, rédaction et envoi des courriers aux organismes.

Avantages pour les familles :

Elles y voient plus clair dans les procédures post-obsèques.

Elles sont guidées dans des démarches très complexes.

Elles sont informées de leurs droits en matière d’aides financières.

Elles peuvent toucher les fonds auxquels elles ont droit (souvent versés uniquement sur demande) plus facilement et rapidement.

Entretiens de sépultures :

Objectif : Préserver les cimetières en matière de sécurité et d’esthétique tout en défendant les intérêts des communes et des familles.

Fonctionnement :

1) La famille contacte IN MEMORIAM.

2) Nous faisons le point avec elle sur les besoins en matière d’entretien.

3) Nous proposons à la famille la solution la plus adaptée à ses besoins, moyens et à la nature de la sépulture.

4) Nous procédons à l’entretien et au fleurissement selon la formule souhaitée.

Avantages pour la famille :

La sépulture est entretenue malgré son éloignement géographique ou toute autre raison (mobilité, temps, etc).

Elles dépensent moins en entretien qu’en exhumation et ré-inhumation dans un cimetière plus proche d’elle.

Entretenue, la concession n’est pas reprise et les mauvaises surprises sont évitées.

Elles sont informées de la législation en matière de cimetière et peuvent y répondre plus facilement.

Avantages pour les communes :

Les sépultures entretenues ne se dégradent pas ce qui évite tout danger.

Les sépultures entretenues préserve les communes des frais engagés lorsqu’une sépulture est en état d’abandon puis reprise.

L’esthétique du cimetière est préservée.

Les bordures des sépultures entretenues sont débarrassées des mauvaises herbes, feuilles, mousses, lichens, etc.… limitant ainsi leur propagation.

La dignité du cimetière, de ses monuments et de ses défunts est préservée.

https://www.inmemoriam-funeraire.com/boutique