1er Salon du Funéraire Grand Sud, devenez exposant!

Fort de son expérience dans l’organisation de salons, Dépêche Events du Groupe La Dépêche du Midi organisera les 7 & 8 Septembre prochains le 1er Salon du Funéraire Grand Sud, à l’Espace Cobalt de Toulouse. Nous avons pour le moment 14 entreprises inscrites : Transport, Formation, Service, Décoration & Articles funéraires !

Ce Salon destiné aux Professionnels vise à apporter une réponse aux besoins des professionnels du funéraire Grand Sud, en proposant un complément aux produits et services proposés chez Funéraire Paris et FunExpo.

A travers une dimension innovante, il regroupera certaines des entreprises françaises et internationales fidèles aux Salons de Paris & de Lyon.

C’est donc à cette occasion que près d’une quarantaine d’exposants présenteront aux professionnels du secteur des produits et services toujours plus originaux et innovants.

Equipements professionnels, Transport, Monuments et articles funéraires, Services, ou encore

Aménagement, tout les secteurs d’activité du funéraire se sont donnés rendez-vous à Cobalt dans un lieu décalé de plus de 800m² pour accueillir près d’un millier de visiteurs en quête de nouveautés.

Entre développement géographique et quête de nouveauté, ce 1er Salon du Funéraire s’annonce comme le rendez-vous incontournable du Grand Sud.

Espace Cobalt

Un lieu de plus de 800m² original et décalé, propice à l’innovation, destiné initialement aux Street-artistes, qui subjuguera pendant 2 jours les produits et services de nos exposants.

Une communication puissante

La communication autour de cet événement sera à la hauteur de la puissance médiatique des titres du Groupe La Dépêche du Midi.

Informations pratiques 1er Salon du Funéraire Grand Sud:

– Salon Funéraire : 7 et 8 Septembre / Espace Cobalt / Entrée sur Inscription

Oliver Roques

05.62.11.36.58

oliver.roques@ladepeche.fr