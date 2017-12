Jérémie Levy présentait 3 des modèles de la collection Absolu au salon du Funéraire Paris 2017. L’occasion de montrer un design jamais vu et d’asseoir sa marque.

Aucun équivalent pour ces pierres tombales modernes

Les modèles de la collection Absolu n’ont aucun équivalent, et pour cause, leur design est résolument novateur. Le modèle Media, présenté au salon, un des derniers nés de ces pierres tombales design représente un travail colossal. Pas moins de 11 usines ont été consultées, et une seule a su répondre pour rendre une pierre tombale que personne n’aurait osé imaginer. Le travail du granit modelé en petites pyramides de 4cm de côté a nécessité le travail de 5 personnes sur 5 jours rien que pour le polissage, pour 15 jours de débit préalable.

Ce design a bel et bien marqué les visiteurs, et la notoriété de la marque croît grâce à une équipe commerciale renforcée, très occupée lors de cette édition du Salon du Funéraire Paris 2017. Beaucoup ont observé sous toutes leurs coutures ces pierres tombales modernes d’un nouveau genre. Si la finition cuir ne se voyait qu’en marbrerie de décoration, Absolu n’a pas hésité à l’utiliser sur le modèle Dana. Chaque stèle en verre trempé donnait un ensemble raffiné, dans des modèles au look pointu et recherché.

Une avance assumée pour des marbriers qui doivent se démarquer

La marque Absolu revendique son temps d’avance avec ses pierres tombales modernes. La collection a déjà orné de ses modèles uniques les tombes de familles à la recherche d’un monument funéraire nouveau et résolument différent.

Bien que le coût de fabrication soit supérieur à la moyenne, Jérémie Levy revendique sa collection haut de gamme. Même placé sur un marché de niche, un modèle Absolu trouvera toujours preneur, le « coup de cœur » étant clairement le déclencheur d’un achat, même plus cher.

Le secteur du funéraire tend clairement à se distinguer sur les gammes de prix, Absolu en première ligne. Un précurseur qui permet non seulement de renouveler l’offre en monuments funéraires, mais aussi aux entreprises de revendiquer leur différence.

La marque Absolu choisit avec attention ses distributeurs et en nombre limité, 1 à 2 entreprise par département. La marbrerie Traxler, précédemment interrogée avait témoigné : les modèles en vitrine font effet, et l’entreprise en vend 2 à 3 par mois.