Accident car scolaire, obsèques Régis Hutin, Platini… au menu du réveil funéraire du vendredi 15 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 15 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Accident car scolaire

Édouard Philippe s’est exprimé à propos de l’accident qui a eu lieu ce jeudi entre un car scolaire et un TER à Millas dans les Pyrénées-Orientales a fait au moins 4 morts et 7 blessés graves. Selon le Premier ministre, il est possible d’affirmer que « 24 personnes ont été impliquées dans cet accident, 4 décès ont été constatés, 11 personnes sont en situation d’urgence absolue et 9 personnes en situation d’urgence relative ». Les victimes ont été transportées « dans divers établissements hospitaliers de la région », a-t-il ajouté.

Aldo Platini

Aldo Platini n’est plus. Le père de Michel Platini est décédé ce jeudi à l’âge de 90 ans. Fin connaisseur du ballon rond, ce fils d’immigré italien était une figure de l’AS Nancy Lorraine, dont il a été le directeur sportif et le directeur du centre de formation.

Assurance obsèques

Au-delà de la mort, le coût des obsèques est devenu un vrai sujet de préoccupation pour la plupart des Français. Ils rechignent toujours à évoquer le sujet avec leurs proches mais souscrivent désormais massivement des assurances obsèques pour les aider à régler la facture le moment venu.

Hommage

C’est une grande dame du Nord : Marguerite Yourcenar est morte il y a 30 ans. Le jour-anniversaire, ce sera ce dimanche, le 17 décembre. L’écrivain a passé une partie de son enfance à Saint Jans Cappel, au Mont Noir, dans les Flandres. Son souvenir est encore très présent. Lire aussi : Elicci prend le contrepied de la tendance à l'ubérisation

Villeneuve sur Lot : un nouveau crématorium ?

C’est ainsi que la CAGV a confié une étude relative à ce dossier au cabinet «Pour en savoir plus». Et sans surprise, cette étude a démontré que compte tenu de l’importance du bassin de vie Villeneuve-Fumel et de l’éloignement des crématoriums, le besoin est confirmé. Du coup, la CAGV recherche un éventuel lieu d’implantation en lien avec les maires des communes. Et une visite a été organisée au crématorium d’Auch (inauguré cette année), et donc moderne, bien aménagé et parfaitement intégré dans le paysage.Si l’on se réfère à l’activité du site de Tonneins, lors de sa création en 2003, 305 crémations ont été réalisées. En 2016, il y en a eu 1000, sous le régime de délégation de service, une piste qui pourra être envisagée par la CAGV.

2ème crématorium à Toulouse

Le seul crématorium de l’agglomération de Toulouse est embouteillé. C’est officiel, un deuxième site va être construit à la Marcaissonne, à la lisière de la Ville rose et de Saint-Orens…

Obsèques Régis Hutin

Plusieurs centaines d’anonymes et de personnalités se sont retrouvés ce jeudi, à 11h, en l’église Saint-Melaine près du Thabor autour de la famille de François Régis Hutin pour les obsèques d’une figure de la presse quotidienne régionale .



Homaje

S’il y a bien un stand au salon qui revenait dans toutes les bouches, c’est celui de la marque Homaje et de ses cercueils au design unique.

La Société des Crématoriums de France, des premières pierres du Nord au Sud

L’actualité de La Société des Crématoriums de France, c’est la pose des premières pierres des futurs crématoriums d’Hénin-Beaumont (62), Tergnier (02) et Beaumont-lès-Valence (26) et l’ouverture imminente de celui de Saint-Raphaël (83). Petit tour de France…