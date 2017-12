Accident tragique de Millas, mort d’enfants, obsèques virtuelles…au menu du réveil funéraire du lundi 18 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 18 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Obsèques virtuelles

La collecte Leetchi pour financer les obsèques n’est pas la seule nouveauté apportée par le numérique à la culture funéraire. « De nouvelles pratiques et façons de vivre son deuil sont observables sur le Web : on constate notamment l’édification de tombes digitales, la commémoration des disparus à travers le partage d’images. Comme dans la vie réelle, certaines tombes virtuelles sont aussi victimes de profanations ou, selon le vocabulaire d’Internet, de trolling, et se retrouvent noyées sous des messages moqueurs », note la sociologue Julie Alev Dilmac.

Mobilisation

La Belgique s’inquiète du sort d’Ahmadreza Djalali, 46 ans, professeur invité à l’Université flamande de Bruxelles (VUB) condamné à mort par la justice iranienne, le 21 octobre, pour ses liens présumés avec le Mossad, les services secrets israéliens.

René Lenoir

Ancien secrétaire d’Etat de Valéry Giscard d’Estaing à l’origine d’une importante loi sur les personnes handicapées, René Lenoir, décédé samedi à l’âge de 90 ans, a fait de l’exclusion sous toutes ses formes l’un des combats de sa vie.

La mort des enfants

Point de vue. Par Jean-François Bouthors, éditeur et écrivain. L’émotion nous a saisis, elle a saisi la France, quand nous avons appris, jeudi, l’accident tragique de Millas, la collision entre un bus scolaire et un train, à un passage à niveau, et la mort de cinq enfants. Cette émotion qui nous étreint tous n’est pas la même que celle que nous avons partagée lors des obsèques de Johnny Hallyday, cinq jours plus tôt.

Manque de pédagogie

Philippe est l’oncle de Loïc, 11 ans, décédé après la collision entre un TER et un car scolaire sur un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales), jeudi 14 décembre. Au micro de nos confrères de France Bleu Roussillon, il raconte comment il a appris la nouvelle : « On nous a annoncé à 1h28 du matin qu’il faisait partie du tas de corps… Parce qu’ils ne peuvent pas encore les reconstituer. »

Question

Un projet de chambre funéraire (et demain de crématorium ?) va-t-il nuire à l’image et à l’activité de la Clinique d’Alençon qui veut se développer ? Un compromis a été signé avec Funécap, entreprise de pompes funèbres (Roc-Eclerc). Mais à ce jour aucune date pour la signature de l’acte n’est arrêtée. Ce ne serait pas avant le 31 janvier 2018.

Mystère

Barry Sherman et sa femme ont été retrouvés morts à leur domicile vendredi. Une enquête a été ouverte par la police de Toronto, qui n’écarte pas la possibilité d’un « meurtre suicide ».

Nicolas Delestre

Un proverbe allemand de 1876 dit : “La connaissance est le premier pas vers l’amélioration”. C’est convaincu par cette citation que, le 30 novembre dernier, je me suis rendu à la librairie Meura de Lille située au numéro 25 de la rue Valmy. Cette dernière, spécialisée dans les sciences humaines, recevait pour l’occasion, Nicolas Delestre.