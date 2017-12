Adelmac, le cercueil portugais au salon funéraire (Vidéo)

L’édition 2017 du Salon Funéraire vient de se terminer, l’occasion pour les exposants de tirer le premier bilan de ce 30ème anniversaire. Dès le jeudi 9H30 lorsque les portes se sont ouvertes, les visiteurs sont arrivés en masse, et cela n’a pas désempli pendant les trois jours de salon. Focus aujourd’hui sur Adelmac et son cercueil …



Cercueil Adelmac au salon funéraire

Funéraire-Info : Pouvez-vous vous présenter votre structure pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas.

Nous sommes une marque portugaise dans le secteur des cercueils et accessoires funéraires. Notre marque fait partie du groupe Urnas Macedo Unipessoal Lda. Nous avons crée la marque Adelmac pour exporter nos produits à l’étranger. Nous avons commencé par la France et nous prétendons continuer à montrer tous nos produits en Italie et en Allemagne dès l’année prochaine.

Funéraire-Info : Quelles sont vos impressions globales sur la fréquentation du salon ? Et sur la fréquentation de votre stand ?

Nous avons eu beaucoup de monde lors du premier jour. Nos produits sont différents et donc les visiteurs souhaitaient plus d’informations à notre sujet étant donné que personne nous connaissez. Funéraire Info a décidé de nous filmer et nous avons eu un impact très positif. Les personnes qui n’avaient pas encore eu l’opportunité de passer au salon sont venus nous voir.

Funéraire-Info : Avez-vous vendu ? Avez-vous identifié de nouveaux clients potentiels ?

Pour l’instant nous n’avons pas encore vendu de produits. Nous avons cependant quelques visiteurs intéressés.

Funéraire-Info : Le salon est l’occasion de rencontrer ses clients, les visiteurs, mais est ce aussi l’occasion de nouer des partenariats avec d’autres exposants, vous avez fait de belles rencontres ?

Non, nous avons eu des curieux qui sont passés sur le stand mais nous n’avons pas parlé de partenariats.

Funéraire-Info : Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés en venant, ou ce que vous espériez ?

Les objectifs seront atteints si nous vendons nos produits en France. Pour l’instant, nous sommes très satisfaits du retour des visiteurs mais nous attendons bien sûr que ces retours se transforme en retour financier.

Funéraire-Info : Avez-vous vu sur des stands des choses qui vous ont particulièrement marqué ou des idées nouvelles à mettre en pratique pour votre entreprise ?

Non.

Funéraire-Info : Quel bilan tireriez-vous de cette édition, et quel conseil pourriez-vous donner aux organisateurs pour une meilleure édition 2019 ?

Le bilan est positif. L’idée est d’innover. Et c’est ça que nous avons montré aux visiteurs. Ils étaient contents de voir des modèles différents et je pense que tout le monde recherche cela.

Funéraire-Info : C’est un peu comme la coupe du monde, à peine terminée, on imagine déjà la prochaine rencontre, en 2019, on compte sur vous ?

Oui. Probablement que nous serons présents en 2019. Mais cela va dépendre des ventes.

Fiche entreprise Adelmac



> Nom commercial: Adelmac

> Votre numéro de Stand: K85

> Nom du responsable: Andreia Custodio (Responsable de Marketing) et Pedro Macedo (Gérant)

> Adresse: Rua de Sobretâmega nº589

> Ville: Marco de Canaveses

> CP 4635-385

> Téléphone: +351914476154

> Adresse mail: marketing@adelmac.com

> Site Internet: www.adelmac.com

> Page Facebook: Adelmac