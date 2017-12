Affaire Maëlys, obsèques collégiens Millas…au menu du réveil funéraire du vendredi 21 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 21 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

L’univers de la BD en deuil

Annie Goetzinger, dont une grande partie de l’œuvre a été éditée chez Dargaud, s’est éteinte à l’âge de 66 ans.

West Memory

Le contraste entre l’aluminium, qui pourrait paraître froid, s’associe avec perfection dans toutes les images proposées par la société. 257 visuels personnalisables sont disponibles, et certains d’entre eux ont été imaginés et dessinés par des artistes que la société West Memory rémunère. C’est d’ailleurs une réflexion qui nous est venue pendant le salon, avec Sarah, le funéraire manque peut-être d’artistes. Mais il semble que de plus en plus d’entre eux s’intéressent à notre univers et y apportent leur touche.

Macabre découverte

Ce mercredi en fin de matinée, un cadavre en décomposition, retrouvé dans un sac, a été découvert dans une maison située au 42 de la rue Alfred-Delcluze, en centre-ville. Les polices judiciaire et scientifique ont passé une bonne partie de la journée sur les lieux. On ne connaît pas pour l’heure les circonstances de la mort.

Restauration à Rennes

Le monument marque l’entrée du cimetière du Nord, à Rennes, depuis près de deux siècles. Mais les voûtes de l’édifice, fragilisées par le temps, devenaient dangereuses pour les visiteurs du cimetière. Le dôme restauré après un an de travaux a été inauguré ce mercredi soir.

Obsèques jeunes de Millas

Les obsèques sont prévues à 09h30 dans une salle fermée à la presse du petit village d’où étaient originaires tous les collégiens tués et blessés. Mais la cérémonie « sera retransmise sur grand écran à l’extérieur » pour « tous ceux qui souhaitent s’associer », selon la préfecture.

Deuil

Fini de rire pour Patrick Timsit. L’humoriste est en deuil. Selon les informations d’Ici Paris relayées par plusieurs médias, son père est décédé le 9 décembre dernier. L’homme qui serait mort de vieillesse aurait été enterré quatre jours plus tard au cimetière de Bagneux, explique Ici Paris.

Combat

« Arthur, mon grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour. » Les parents d’Arthur Noyer se sont exprimés devant la presse, ce mercredi, deux heures après l’annonce de la mise en examen pour « assassinat » de Nordahl Lelandais. Ce dernier, principal suspect dans l’affaire Maëlys, est soupçonné d’avoir tué un jeune caporal de 24 ans, en avril dernier.

Génocide

La Birmanie a clairement « planifié » les attaques violentes visant la minorité musulmane des Rohingyas, provoquant un exode massif dans ce qui apparaît un possible « génocide », a déclaré lundi 18 décembre le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.