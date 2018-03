AFNOR: La ville d’Istres distinguée pour son service funéraire

AFNOR Certification vient de reconnaître la qualité de l’accueil et des services de la régie municipale des pompes funèbres de la ville d’Istres. Après Montpellier, Grenoble et Béziers, c’est la quatrième ville de France dont les services funéraires affichent le logo NF Service.

La régie municipale des pompes funèbres de la ville d’Istres est le premier établissement public ou privé de la région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la 4ème ville en France à obtenir la certification « NF Service – Services funéraires – Organisation d’obsèques » (basée sur la norme européenne NF-EN 15017), qui vient récompenser la qualité des prestations mais aussi le travail et le dévouement des agents de ce service municipal.

Créée en concertation avec la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie, « NF Service – Services funéraires et organisation d’obsèques » répond aux attentes des clients, des professionnels et des pouvoirs publics en attestant de la qualité des services funéraires.

Délivrée par AFNOR Certification, propriétaire de la marque NF, la certification assure les usagers d’un service de qualité tenant compte de différents critères comme la prise en charge des familles, le respect du défunt et de ses proches mais aussi la formation du personnel ou encore l’application d’une charte déontologique. Une trentaine de services de pompes funèbres affichent le certificat en France.

La ville d’Istres distinguée pour son service funéraire

Les principaux engagements de services certifiés

• Qualité de l’accueil et de la prise en charge de la famille : permanence téléphonique, espace dédié à la réception des familles, etc…

• Respect des principes de déontologie, y compris la confidentialité des informations liées au défunt

• Valorisation du savoir-faire : compétence, formation et qualification du personnel

• Clarté et précision des informations fournies : affichage des prix, devis détaillé, etc…

• Qualité de la prestation et des hommages rendus : transport, déroulement de la cérémonie, etc…

• Évaluation de la satisfaction des clients pour l’amélioration de la qualité de service.

La certification NF Service s’appuie sur du concret

Les professionnels du funéraire, des associations de consommateurs, les pouvoirs publics et collectivités ont rédigé le référentiel de certification NF Service « Services funéraires et organisation d’obsèques ». Une fois certifiées NF Service, les entreprises du funéraire sont contrôlées tous les ans par AFNOR Certification qui s’assure de la qualité constante de la prestation.

Remise officielle de la certification NF Service, lundi 26 mars 2018

C’est la responsable du secteur public AFNOR, madame Halima PUJOL qui a remis officiellement la certification AFNOR NF Service « Services funéraires et organisation d’obsèques » au maire d’Istres, François BERNARDINI, ce lundi 26 mars 2018 lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville.

A cette occasion, ce dernier a dévoilé une nouvelle identité visuelle pour la régie municipale des pompes funèbres dont les locaux, situés 29 boulevard de Vauranne, seront entièrement rénovés ces prochaines semaines.

A propos d’AFNOR Certification

AFNOR Certification est un organisme certificateur du groupe AFNOR leader en France grâce à ses services de certification et d’évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences. Filiale de l’association AFNOR, AFNOR Certification est accréditée en France par le COFRAC et offre un service de proximité grâce à 39 distributeurs sur cinq continents et 13 délégations régionales en France. Elle mobilise 1 600 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients sur plus de 60 000 sites dans le monde. AFNOR Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes de confiance tels que la certification AFAQ, les labels Diversité et Egalité professionnelle, le dispositif Testé et approuvé par les seniors et l’Ecolabel Européen. certification.afnor.org

