Amiante, Rugby, Yanis…au menu du réveil funéraire du lundi 4 décembre 2017

Amiante, les morts dissimulés

Alors que le dossier est toujours dans les mains de l’Inspection générale des affaires sociales, les ex-salariés du Tripode de Nantes, eux, réaffirment leur demande d’un «classement immédiat en site amianté» et dénoncent des décès «dissimulés». Selon une intersyndicale d’ex-fonctionnaires, les dégâts causé par l’amiante sur la santé sont encore supérieurs à ce qui avait été évalué. En effet, près de soixante agents de l’État ayant travaillé dans la tour , «perdus de vue» depuis que le bâtiment bourré d’amiante a été rasé en 2005, sont «bien morts», expliquent les syndicats.

Neige

Le week-end a été meurtrier dans le massif de la Chartreuse, en Isère, où trois randonneurs ont été retrouvés morts ce dimanche dans des « circonstances différentes ». Les corps des deux dernières victimes, deux hommes de 44 et 58 ans, ont été retrouvés vers 14 h 20 sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, à 1 800 mètres d’altitude, a indiqué à l’Agence France-Presse le chef d’escadron Patrick Poirot, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Rugby

Capitaine de l’équipe de France à XV et à XIII dans les années 50 et 60, Jean Barthe, véritable décathlonien du rugby capable d’évoluer à tous les postes du pack, est décédé ce samedi 2 décembre à Villemoustaussou (Aude) à l’âge de 85 ans.

Reprise de concessions

Bayeux : La Ville lance une procédure de reprise des sépultures abandonnées, dans les deux cimetières municipaux. Les élus procéderont au constat le mercredi 20 décembre 2017.

Nécropole souterraine

Sous les collines du plus grand cimetière juif de Jérusalem, des ouvriers creusent la pierre pour créer une vaste nécropole souterraine, mettant les technologies modernes au service des rites anciens. Le manque de place pour enterrer les morts et les exigences de la loi juive ont conduit des entrepreneurs de pompes funèbres et un spécialiste du secteur du bâtiment à s’allier pour créer un nouveau complexe souterrain.

Yanis…

Nous vous en avions parlé ici, et puis aussi ici. La mère de Yanis, retrouvé mort le 6 février dernier après une punition, a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, a annoncé le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. L’enfant de 5 ans avait été forcé à courir plusieurs kilomètres le long d’un canal à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), en pleine nuit, parce qu’il avait uriné au lit. Il portait pour uniques vêtements un slip humide et une paire de chaussettes, malgré le froid de cette nuit de février.

