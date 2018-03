Arme dans le cercueil, gens du voyage…l’actualité mortelle du 30 mars

Arme dans le cercueil, gens du voyage…l’actualité mortelle du vendredi 30 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 30 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Caporal Arthur Noyer – Le Monde

Nordahl Lelandais avoue le meurtre du caporal Arthur Noyer, le militaire a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 près de Chambéry. Son crâne avait été retrouvé en septembre.

« Jack l’éventreur » chinois – Ouest France

Un homme de 54 ans considéré comme le « Jack l’éventreur » chinois a été condamné à mort ce vendredi pour le viol et le meurtre de onze femmes et jeunes filles sur une période de quatorze ans, a expliqué la télévision d’Etat chinoise.

Gao Chengyong a reconnu les onze homicides commis entre 1988 et 2002 dans la ville de Bayin, dans la province de Gansu, et dans celle de Baotou, en Mongolie intérieure.

Gens du voyage – Actu.fr

Au Havre, un feu pour une cérémonie funéraire des gens du voyage inquiète des riverains, le Jeudi 29 mars 2018, les sapeurs-pompiers du Havre (Seine-Maritime) ont reçu de nombreux appels pour un incendie. Le feu provenait d’une cérémonie funéraire des gens du voyage.

Crématorium de Saint Raphaël – Var Matin

Le crématorium, qui vient d’être inauguré, nous ouvre ses portes. La directrice, Mounira Achour, guide nos pas au sein de cette structure tant attendue dans l’Est-Var.

« La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable », écrivait Paul Valéry dans son essai Tel quel.

Une surprise jamais facile à accepter… « C’est pourquoi tout a été pensé afin que l’accueil des familles se fasse dans le plus grand respect », souffle Mounira Achour, le regard tourné…

Arme dans un cercueil – 20 minutes

Nice: Au moment de l’incinération, les pompes funèbres retrouvent… une arme dans le cercueil, l’épouse du défunt, un chasseur, souhaitait qu’il soit enterré avec son arme…

Charles Colin – Ouest France

Charles Colin, tombé en 1918 au mont des Singes. En commémorant l’armistice de 1918, la commune honorera l’un des siens. À Vauxaillon, un peu de la terre natale de Charles Colin se mêlera à celle de sa dernière demeure.