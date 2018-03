Arnaud Beltrame, PFDF, crématorium à Antran…l’actualité du 26 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 26 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Arnaud Beltrame sur europe1 et ailleurs

« Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice« , a écrit le ministre de l’Intérieur sur Twitter.

Le ministre de l’Intérieur avait salué vendredi « l’acte héroïque » du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Le gendarme, qui s’était proposé comme otage auprès du djihadiste auteur des attaques dans l’Aude, est mort des suites de ses blessures, a annoncé samedi le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

la mort d’Arnaud Beltrame a déclenché une vague d’hommages dans toute la France. Dépôt de gerbes de fleurs et tweets se sont succédé toute la journée pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel.

Sauf les tweets « ignobles » de Stéphane Poussier, ex-candidat Insoumis aux législatives

enterrement d’un terroriste – ladepeche

polémique autour de l’enterrement du terroriste Radouane Lakdim

« J’espère que les autorités persuaderont la famille de faire enterrer le corps ailleurs qu’à Carcassonne. Il ne faudrait pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage », a déclaré samedi, l’ancien député-maire socialiste de Carcassonne Jean-Claude Perez.

crématorium à Antran – lanouvellerepublique

Il n’y a qu’un seul crématorium à ce jour dans la Vienne, à Poitiers. Il y en aura bientôt un deuxième, à Antran cette fois, dans la zone d’activités René-Monory, à deux pas de Châtellerault.

La pose de la première pierre a eu lieu ce samedi matin. Le bâtiment de 400 mètres carrés devrait ouvrir au début de l’année 2019, à l’issue de « neuf à dix mois de travaux ».

Ce projet, dont on parle depuis plusieurs années, est porté par la société de pompes-funèbres Blanchard, basée à Châtellerault, en partenariat avec la commune d’Antran.

Mort de plaisir – nicematin

Un septuagénaire décède d’un malaise cardiaque dans un sauna coquin de Nice

PFDF – toute-la-franchise.com

Pompes Funèbres de France : Déjà huit ouvertures d’agences depuis le début de l’année !

En janvier, ce sont d’abord deux franchisés qui ont fait le choix d’ouvrir deux agences chacun. William Rochat et Frédéric Delesse ont respectivement ouvert à La Teste de Buch et Gradignan, en Gironde, et Sanary sur Mer et Saint Cyr sur Mer, dans le Var. Ils ont été rejoints par un couple de franchisés, Julien et Kristel Solaz, qui ont choisi de se lancer sur le marché du funéraire à Villefranche sur Saône.

En février, c’est à Chalons en Champagne qu’Eddy Godon s’est implanté. Et le mois de mars a vu deux ouvertures d’agences, à Lyon 7 et à Amiens.