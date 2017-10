ATRIUM, tombe du père Noël, la rage, vol au cimetière…le réveil du funéraire du mercredi 11 octobre 2017

ATRIUM, tombe du père Noël, la rage, vol au cimetière…Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du mercredi 11 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Abracadabra

Frédéric Dupont, ancien gérant de pompes funèbres à Montreuil et au Touquet avait disparu l’an dernier. Au début de l’année 2017, sa famille et ses proches n’avaient plus eu de nouvelles de l’ancien gérant installé à Montreuil rue Pierre Ledent et au Touquet dans la zone d’activités économiques avenue Georges Besse. On se souvient qu’au début de l’année 2017, ce sont les employés qui avaient alerté de la disparition de leur patron. Une sombre affaire d’escroquerie à l’origine de sa disparition…volontaire.

Tombe du Père Noël

Saint Nicolas était un évêque du 4e siècle qui inspira le mythe moderne du père Noël. De nouvelles allégations suggèrent que la tombe de cet ecclésiastique se situe sous une ancienne église du sud de la Turquie, dans la province d’Antalya.

La rage

Un enfant de dix ans habitant le Rhône souffre de la rage après avoir été mordu par un chiot au Sri Lanka, un cas extrêmement rare en France.

Dégradation

Un caveau du cimetière municipal de Bastia a été dégradé et un cercueil profané. Trois plaques de la façade d’un caveau ont été descellées. L’un des cercueils a été en partie sorti de son logement et forcé.



Peine de mort

Aujourd’hui, quatre-vingt-sept pays appliquent encore la peine de mort. Les militants contre la peine capitale Florence Bellivier et Dimitris Christopoulos expliquent, dans une tribune au « Monde », qu’elle vise surtout les plus démunis.

Cimetière et tombes numériques



Les tombes du cimetière sont désormais géolocalisables grâce à une borne numérique à Saint-Amand-les-Eaux. Cela permet désormais aux visiteurs de retrouver tous les défunts inhumés au cimetière central, et de localiser leur sépulture. Les deux autres cimetières de la ville devraient bientôt être équipés.

Vol au cimetière de Granon

La statuette de bronze a été volée au cimetière de Granon, sur le caveau appartenant à une Marmandaise. La statuette était posée sur la tombe où repose sa fille une petite fille de 9 ans.

Toussaint

On en parle déjà dans la presse, la Toussaint approche et avec elle son lot de tradition. Au fil des siècles, le caractère religieux de la Toussaint s’est estompé au profit de la tradition populaire. Une pratique toujours vivace mais en recul.

Assurance décès

Même si les personnes en bonne santé ont rarement l’habitude de prévoir le pire, elles commettent sans doute là une grave erreur, qui pourrait coûter à leur famille, à leurs enfants, à leur conjoint ou conjointe. Ainsi, combien de fois peut-t-on entendre qu’une assurance-décès n’est pas nécessaire, alors qu’elle peut sauver financièrement votre famille .

ATRIUM

Le 16 octobre 2017, Julien SANCHEZ, Maire de Beaucaire et Conseiller régional d’Occitanie participe 14h à la pose de la première pierre du crématorium de Beaucaire, en présence de nombreux élus, de la Société ATRIUM, le délégataire, représentée par Valérie HUET, Directrice de projets, Jean-Antoine GOURINAL, Directeur des crématoriums et de l’environnement du Groupe OGF, et Philippe BARNOLE, Directeur Délégué Région Sud-Est d’OGF.