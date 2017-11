Levorthyrox, épidémie…au menu du réveil funéraire du jeudi 30 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 30 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info

Levorthyrox

Quatorze décès de patients prenant du Levothyrox (Merck) ont été enregistrés dans la base nationale recensant les effets indésirables des médicaments. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a confirmé mercredi 29 novembre les informations du numéro zéro de l’hebdomadaire Ebdo. Mais à ce stade, précise l’ANSM, « aucun lien ne peut être établi avec le médicament ».



Athlétisme

Le monde de l’athlétisme est en deuil. Selon nos informations, Zenash Gezmu, la championne d’athlétisme de nationalité éthiopienne qui a remporté plusieurs fois le marathon de Sénart est décédée, lundi 27 novembre. Une information malheureusement confirmée par son ancien club, Neuilly-sur-Marne Athlétisme. La licenciée venait de rejoindre le Stade Français Athlétisme.

Épidémie

L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a été précoce et a particulièrement affecté les personnes âgées. Le nombre de cas de grippe sévère a été plus élevé que les années précédentes. On estime qu’elle a engendré un excès de mortalité de 950 décès, indique la cellule d’intervention en région de Santé publique France.

Langage

Beaucoup de gens confondent assurance vie et assurance décès. L’assurance vie est un placement qui permet de faire fructifier ses économies et d’en profiter de son vivant. L’assurance décès, elle, ne répond qu’à un seul besoin de prévoyance.

Vols de la mort

Paula Donadío, fille d’une rescapée de l’Esma, a perdu quatre de ses oncles dans ce centre de détention. Après le verdict, elle souligne l’exemplarité du procès. « Ce procès a été très important. D’abord, parce qu’il a montré le caractère systématique des enlèvements et des disparitions. Ensuite, parce que c’est la première fois qu’on a pu juger les vols de la mort. C’était un des mécanismes utilisés par les bourreaux pour se débarrasser des corps des détenus qui deviendraient ensuite des disparus ».

Abandonnés

Cinquante-huit corps sont en souffrance à l’Hôpital central de Yaoundé depuis plusieurs mois, sans qu’aucune personne ne vienne les réclamer. Tel est la substance du communiqué du directeur dudit hôpital, Pierre Joseph Fouda, paru dans la presse publique mercredi, 22 novembre 2017. 22 de ces corps ont une identité connue tandis que celles des 36 autres dépouilles reste à fournir. Il s’agit de personnes retrouvées mortes dans quelques artères de la villes, décédées à l’hôpital et qui se retrouvent à la morgue depuis janvier 2017- pour les anciens

Portrait

Quand on est jeune, on ne pense pas (encore) à ses vieux jours et à la mort. À contre-courant, Marine Vasseur, la petite vingtaine, a, elle, fait le choix depuis longtemps de travailler dans les métiers en rapport avec les défunts. Étonnant et pourtant indispensable. Efflam La société Efflam, spécialiste dans la fabrication de bougies personnalisée était présente au salon du funéraire Paris 2017.

Témoignage

Son meilleur ami s’est suicidé ce printemps, alors qu’ils étaient encore au lycée. Depuis il ne se passe pas une semaine sans qu’il vienne visiter son ami au cimetière pour discuter avec lui. Il partage avec nous, quelques notes prises au grès de ses conversations, là assis, sur la tombe de son meilleur ami.

La revue de presse vous est offerte par Europe Metal Concept

Récupération des déchets, séparation des métaux, élimination des Calcius issus de la crémation. Nous garantissons un traitement conforme à la directive Européenne 2010/12/CE, n’utilisant aucun produit chimique, solvant, ou acide, sans rejet de poussières ou de fumée, afin de préserver la nature et l’environnement.