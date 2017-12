B.S.E Véhicules Funéraires JARNOT au Salon du Bourget !

L’édition 2017 du Salon Funéraire vient de se terminer, l’occasion pour les exposants de tirer le premier bilan de ce 30ème anniversaire. Dès le jeudi 9H30 lorsque les portes se sont ouvertes, les visiteurs sont arrivés en masse, et cela n’a pas désempli de la journée.

Funéraire-Info : Pouvez-vous vous présenter votre structure pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas.

JARNOT : Implantée à Hendaye, au Pays Basque, B.S.E est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules funéraires adaptés à différents types d’utilisation : avant mise en bière, Mixte (avant/après mise en bière) et après mise en bière.

Funéraire-Info : Quelles sont vos impressions globales sur la fréquentation du salon ? Et sur la fréquentation de votre stand ?

JARNOT : Pour notre première participation, nous avons été agréablement surpris par l’accueil, autant par les organisateurs que les exposants et surtout par les visiteurs qui ne nous connaissaient pas. Je pense que personne ne dira le contraire, la fréquentation était au rendez-vous. Sur notre stand nous étions 3 à faire découvrir notre marque et nous n’avions pas eu le temps de nous ennuyer. En effet nous avions disposé sur notre stand un véhicule funéraire hors-norme et haut en curiosité, notre FORD Ranger avant mise en bière (blanc) destiné en cette couleur au marché des TOM (Territoire d’outre-mer) et équipé d’un caisson froid sur-mesure en 90 de largeur intérieur. Avec la civière qui va bien qui à une charge maximum de 300kg. Mais notre véritable véhicule de démonstration de notre savoir faire et de notre volonté de « faire différent » est notre FORD Tournéo Custom en finition « Rhune », mixte (avant/après mise en bière), avec des plans totalement lisses et anti-bactériens qui se veut ultra technologique (Wifi, Ecran TV, Tablette tactile et Sono) et ultra modulable avec ses 5 places pliables et enlevables avec tablettes amovibles. Ce véhicule se devait de représenter notre vision du funéraire et du corbillard moderne. Nous pouvons dire que c’est une mission réussie.

Funéraire-Info : Avez-vous vendu ? Avez-vous identifié de nouveaux clients potentiels ?

JARNOT : A l’occasion du salon nous avions fait une offre « Salon-Découverte » sur notre véhicules mixte. Cela nous a permis d’obtenir rapidement la réputation d’un véritable rapport « Qualité/Prix » de notre produit en le présentant toutes options environ 43.000,00€ ht. Ce qui a attiré la curiosité de nos confrères carrossiers. Sur ce véhicule nous avons eu une dizaine de réservations signées sur le salon et une soixantaine de contacts pour des projets fin 2017 début 2018. Face à ce succès, nous avons décidé de prolonger l’offre « Salon-Découverte » jusqu’à fin 2017.

Funéraire-Info : Le salon est l’occasion de rencontrer ses clients, les visiteurs, mais est ce aussi l’occasion de nouer des partenariats avec d’autres exposants, vous avez fait de belles rencontres ?

JARNOT : Nous avons put avoir la visite de nos partenaires comme FORD avec qui, à l’occasion du salon, avons affiché notre partenariat., EIHF Isofroid, Hygéco et Frima, pour nos caissons froids. Nous avons bien sympathisé avec l’équipe de Funérart avec qui nous comptons garder des liens d’échanges.

Funéraire-Info : Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés en venant, ou ce que vous espériez ?

JARNOT : Notre véritable objectif était de se faire connaitre. Je pense que nous l’avons atteint et bien haut-delà. Pour preuve, nous étions venus sans bon de commande et donc nous avons eu besoin d’en faire livrer en urgence pour nos dizaines de réservations. Mission accomplie.

Funéraire-Info : Avez-vous vu sur des stands des choses qui vous ont particulièrement marqué ou des idées nouvelles à mettre en pratique pour votre entreprise ?

JARNOT : Nous n’avons pas eu réellement le temps de faire le tour du salon mais des idées sont venues en voyant certains stands dont nous rentrerons en relation pour apporter encore plus de nouveautés. La grande tendance reste à l’écologie notamment concernant les cercueils, peut-être les véhicules funéraires y viendront d’ici 1 ou 2 ans…

Funéraire-Info : Quel bilan tireriez-vous de cette édition, et quel conseil pourriez-vous donner aux organisateurs pour une meilleure édition 2019 ?

JARNOT : Pour nous, l’organisation et l’accueil étaient très bien, l’obtention des badges n’a pas était facile pour notre première mais à la dixième nous serons rodés.

Funéraire-Info : C’est un peu comme la coupe du monde, à peine terminée, on imagine déjà la prochaine rencontre, en 2019, on compte sur vous ?

JARNOT : Bien-sûr, nous y travaillons déjà pour proposer encore plus de nouveautés et d’innovations. Notre but étant de bouleverser le marché et de passé le corbillard dans la vision actuelle et futur (technologique, modulable, pratique). On se donne rendez-vous dans 2 ans… même jour, même heure, même stand.

Fiche entreprise

> Nom commercial: B.S.E Véhicules Funéraires

> Votre numéro de Stand: F86

> Nom du responsable: Bastien JARNOT

> Adresse: Rue Montaberry, 64700 HENDAYE

> Téléphone: 06.50.96.05.19/05.59.20.76.31

> Adresse mail: bjarnot.bse@gmail.com

> Page Facebook: Jarnot Special-cars