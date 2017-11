Baleineau, Jana Novotna…au menu du réveil funéraire du mardi 21 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 21 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Deuil

Le drame s’est produit dimanche après-midi dans le gymnase de Beaucourt au cours d’un tournoi de football en salle pour des jeunes footballeurs des catégories U8-U9, sous les yeux de nombreux spectateurs, parents et enfants. Le garçon de 8 ans était en train de disputer un match lorsqu’il s’est écroulé en pleine partie, sans raison apparente. Il n’a pas survécu malgré les efforts des secouristes pour le réanimer.

Tennis

Le monde du tennis est en deuil après le décès de la Tchèque Jana Novotna, ex-numéro 2 mondiale en simple (1997), dimanche 19 novembre des suites d’un cancer. La joueuse était âgée de 49 ans, a annoncé le 20 novembre la Women’s Tennis Association (WTA). Née le 2 octobre 1968 à Brno, la deuxième ville de République Tchèque, Jana Novotna avait arrêté sa carrière en 1999.

Coupable

C’est une triste réalité qui a sauté aux yeux de milliers de téléspectateurs, qui visionnaient dimanche l’épisode 4 de la série documentaire Blue Planet II, diffusé sur la chaîne BBC. Ils ont assisté à la naissance d’un baleineau mort, tué par l’activité humaine. «Une mère porte une nouveau-né», explique le commentateur phare, David Attenborough, avant de lancer sèchement : «Il est mort.». «Elle est réticente à le laisse tomber», ajoute-t-il.

Manque de place

C’est un casse-tête auquel les communes sont de plus en plus souvent confrontées : le manque de places dans les cimetières. Herblay ne fait pas exception. La ville, qui compte pourtant 4 300 emplacements sur ces trois cimetières, est de plus en plus à l’étroit.

Pilato au Salon Funéraire

La Jaguar est mise en lumière cette année sur le stand D 85 des corbillards limousines PILATO au Salon Funéraire Paris, Le Bourget 2017.

FUNICO au Salon Funéraire

Vous les connaissez depuis plus de 50 ans, sous l’enseigne Cercueils du Nord, cédé en 2000 à la société FUNICO – qui ne sera appelé comme tel qu’en 2015. Aujourd’hui FUNICO et FUNICO international – regroupement de quatre fabricants-distributeurs de fournitures et matériels funéraires-, indépendants juridiquement, financièrement et commercialement, vendent 95 000 cercueils par an en Europe.

