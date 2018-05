Bob Marley, Koh Lanta, crémation, cimetière …l’actualité du 11 mai

Bob Marley, Koh Lanta, crémation, cimetière …l’actualité du Vendredi 11 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 11 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Des renardeaux dans le cimetière d’Ivry-sur-Seine

Depuis 2015 le cimetière d’Ivry-sur-Seine se veut respectueux de l’écosystème. Les animaux sauvages côtoient les promeneurs et les âmes de ce lieu. Depuis quelques jours, le poumon vert…

Calvados : la sépulture de ses ancêtres est détruite

Le vendredi 4 mai 2018, au tribunal administratif de Caen (Calvados), un homme a assigné une commune en justice car elle s’est appropriée la concession de la tombe de ses aïeux sans en avoir notifié la famille.

Comme partout en France, les communes reprennent des emplacements dans les cimetières, faute de place pour les nouveaux défunts. A Subles (Calvados), les descendants de personnes bénéficiant d’une concession à perpétuité sont prévenus que leur tombe n°264, réputée à l’abandon, fera bientôt l’objet d’une reprise.

La crémation face à l’interdiction de polluer

Quasi inconnue au début des années 80, la crémation convainc désormais plus d’un tiers des Français. Ils sont même 40 % dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais la crémation pollue. Les crématoriums ont donc obligation, au plus tard cette année, d’installer des lignes de filtration empêchant le rejet de fumées dans l’atmosphère.

La nouvelle saison de Koh Lanta annulée, les fans en deuil

Pour voir la saison 20 de Koh Lanta sur nos écrans, il faudra attendre un peu. Jeudi soir, la société ALP, qui produit le jeu et TF1 ont annoncé que le tournage avait été interrompu « en raison d’un événement survenu entre deux candidats ».

Si la chaîne parle d’interruption de tournage, ALP a précisé que la saison était purement et simplement annulée.

Anniversaire de la mort de Bob Marley

1981. Bob Marley (36 ans) était un auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial, et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari de connaître une audience planétaire. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Après avoir chanté des cantiques puis de la soul, il forme en 1963 le groupe The Wailers (avec notamment Peter Tosh). Parmi d’autres chansons à succès, on se souvient de « No woman no cry », « I shot the sheriff », « Get up, stand up », « Exodus ». Il meurt d’un cancer généralisé à Miami.

Sadie chien fidèle

Ils regardent la chienne s’approcher du cercueil de son maître, ce qu’elle fait bouleverse tout le monde

Depuis 13 ans, une chienne prénommée Sadie partageait absolument tout avec son maître adoré. Malheureusement, au début de l’année, le maître de Sadie a été victime d’une crise cardiaque et n’a pas survécu. En attendant les secours, Sadie n’a pas quitté son maître d’une semelle, restant à ses côtés comme elle l’avait toujours fait par le passé.

« Pendant que les secours essayaient de réanimer son maître, Sadie est restée allongée près de lui et a déposé sa tête sur sa main à plusieurs reprises. »

Mygarden propose des jardins funéraires personnalisables

La société Mygarden, créée en 2017, propose aux particuliers et aux professionnels des jardins funéraires personnalisables et modulables.

Parler d’obsèques, voilà qui reste tabou. Pourtant, des décisions importantes doivent être prises, dont le choix du tombeau. Les pompes funèbres peuvent aider, mais certaines entreprises se spécialisent désormais dans des tombeaux personnalisables. Ainsi, Mygarden, lauréat du Réseau Entreprendre Vendée, propose des tombes avec jardin funéraire modulable.

Accident dans le cimetière

À Gouy, un conducteur gravement blessé et un cimetière britannique dans un sale état

Un homme de 18 ans conduisant sans permis a perdu le contrôle de son véhicule mercredi 9 mai. Il a été placé en urgence absolue. L’engin a endommagé le muret du cimetière militaire.