Bornes interactives, Ikéa…au menu du réveil funéraire du lundi 23 octobre 2017

Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT et artisan des grandes grèves de 1995 est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 84 ans.

Plus d’un demi-siècle plus tard, l’assassinat de

mercredi 18 octobre à 56 ans. Les causes de la mort seraient une hémorragie interne et des complications cardiaques subies après « une chute grave ».

Le week-end dernier, une mère, originaire de la région de Manosque, a constaté que la tombe de sa fille avait été totalement détruite. La pierre tombale, les plaques et fleurs ont été volées.

