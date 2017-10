Céramiques de France entre tradition et modernité

Au départ, c’est la famille Foubert qui fonde l’entreprise en 1856. Une longévité exceptionnelle pour la société qui se nomme désormais Céramiques de France. Céramique de France façonne les compositions florales et plaques en céramiques depuis plus d’un siècle.

Un procédé unique

Malgré les années, le procédé de fabrication des céramiques n’a pas changé, un travail de coulage dans des moules pour les socles, puis les mains délicates des céramistes pour fleurir croissants et couronnes, indémodables. Deux cuissons et une mise en couleur plus tard, Céramiques de France propose ses modèles variés et de haute qualité, testé contre le gel et les intempéries.

Les fleurs éternelles

Si la céramique ou porcelaine est présente chez les pompes funèbres depuis de nombreuses décennies, Céramiques de France a su renouveler l’offre en proposant des modèles revisités et qui s’inscrivent dans un élan moderne. M. Xavier Puppinck, directeur de Céramiques de France et de Mahieu a tenu à répondre à un article publié en septembre dernier : non, la porcelaine n’est pas désuète !

Les fleurs en céramique sont encore très demandées et s’exportent très bien à l’international. La raison est simple selon lui : les céramiques font partie de ces articles funéraires qui ne s’abîment pas, ne perdent pas leur couleur au fil du temps, en un mot, elles sont éternelles. Elles permettent ainsi de fleurir les monuments funéraires sans se faner, tout au long de l’année.

Céramiques de France rappelle aussi que leurs compositions se déclinent en plusieurs tailles, et permettent donc d’ornementer les tombes de plusieurs manières : posées à même la tombe ou dans un vase, ou collées à une stèle ou une porte de columbarium.

Céramiques de France, c’est aussi la création de vases et jardinières. Une alternative au granit tout aussi solide.

Découvrez le savoir-faire de l’entreprise dans leur vidéo de présentation ici et retrouvez Céramiques de France au Salon du Funéraire Paris 2017 au stand F74.

Céramiques de France

74 route de Bethune

62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS

03 21 51 99 48