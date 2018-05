Cimetière à Marseille, bug mortel et tueur de chat…l’actualité du 3 mai

Sébstien cherche un job



Actuellement a la recherche d'un emploi, je tiens a présenter ma candidature.

Je suis domicilié a arles et je recherche sur les secteurs d'arles, de nimes, d'avignon, et de salon de provence.

Je travaille dans le domaine des pompes funèbres depuis 2001 en tant que porteur, chauffeur, fossoyeur.

J'ai décidé d'évoluer dans le métier, c'est pour cele que j'ai suivi une formation de conseiller funéraire et j'ai obtenu le diplome.

Lorsque j'étais porteur, j'éffectuais les réintégrations seul, il n'y avait que lorsque j'allais dans un domicile que j'y allais a deux.

Je sais me mettre aux services des familles, j'ai des qualitées de méthodes, de rigeur, de discrétions et d'écoute, ainsi qu'un bon équilibre personnel.

De nature stable, j'ai également un grand sens de l'organisation et le goût du contact avec le public.

J'aime travailler dans le domaine des pompes funèbres et le fait de rendre un dernier homage aux défunts, et de fournir un service de qualité aux familles, est quelque chose qui me motive.

Enfin je suis très disponible et ne crains pas le travail de nuit comme de jour, ainsi que les week end et les jours fériés.

Je suis titulaire du permis B depuis 1997 et j'ai un véhicule pour me déplacer.



