Comitam : Camille STROZECKI à propos des mutations dans le funéraire

Camille Strozecki est le fondateur de Comitam Obsèques – premier comparateur de prestations de pompes funèbres en France. Il a publié lundi 30 Octobre 2017 une tribune sur Les Echos appelant les pouvoirs publics à accompagner les acteurs du funéraire, pompes funèbres comme acteurs du numérique, dans la transformation du secteur à laquelle ils aspirent. A notre invitation, il vient donner son point de vue aux professionnels et répond à vos questions.

Se battre avec le changement

Tous les acteurs du funéraire le sentent : il y a une vague de changement en cours sur le secteur. La plupart des acteurs du secteur souhaitent un changement mais pas n’importe lequel.

Aujourd’hui les indépendants sont à nouveau dans la situation de 1993. Ils doivent se battre pour imposer leur manière de faire et faire valoir la qualité de leurs services auprès des familles. Mais ils ne jouent pas à armes égales. Avec la dispersion des familles, la notoriété locale joue moins qu’avant. Avec l’essor des outils digitaux, la proximité revêt moins d’importance pour les personnes confrontées à un décès. Avec les mouvements du secteur, certains opérateurs disposent d’outils auxquels les indépendants ont moins accès. Et pourtant gérants de pompes funèbres, thanatopracteurs, conseillers funéraires, maîtres de cérémonie, agents des funérariums et crématoriums, porteurs continuent à porter dans l’ensemble les manières de faire qui font la satisfaction des familles.

Deux mouvements très différents animent le secteur funéraire

Deux mouvements sont en cours simultanément. Un mouvement qui concentre le pouvoir dans quelques mains et un autre qui met en valeur le travail des acteurs en place. Le premier mouvement, tout le monde le voit : rachat des sociétés indépendantes à un rythme effréné, naissance de pompes funèbres en ligne hors-sol, poids de plus en plus important des grandes compagnies d’assurance. Ce mouvement-là se satisfait parfaitement du statuquo. Des groupes mondiaux d’assurance n’ont pas besoin de changer les règles pour profiter des règles.

Le deuxième mouvement est plus discret, c’est celui qui donne aux acteurs du funéraire le pouvoir d’imposer leurs propres vues et leurs propres manières de faire. Vous en avez pourtant un aperçu au quotidien : multiplication des prestataires de qualité pour les convois, naissance de nouveaux services que peuvent proposer les pompes funèbres indépendantes (musique live pour les obsèques, entretien de sépulture, urnes immersibles en mer…), mise à disposition des outils digitaux pour faire valoir ses services (comme Comitam mais aussi comme Funéraire-Info pour ne citer qu’eux).

Si ce deuxième mouvement est moins visible c’est d’abord parce qu’il est porté par des gens qui pensent qualité avant de penser business. Il est toujours plus simple de faire entièrement le travail soi-même plutôt que de construire des coopérations. Mais c’est le souci de la qualité et ce désir de travail en commun qui permettent de bâtir une solution pérenne face à des acteurs plus riches, plus puissants ou moins scrupuleux.

Comitam – avec d’autres – est au cœur de cet accompagnement des pompes funèbres

Comitam s’inscrit depuis sa création, il y a maintenant plus de 6 ans, dans cette logique. Notre souhait a toujours été de permettre aux pompes funèbres qui accompagnent le mieux les familles de pouvoir le faire savoir. Nous avons commencé par le système de comparaison de prestations de pompes funèbres que beaucoup d’entre vous connaissent bien. Nous y avons ajouté le système de collecte d’avis de familles sur Internet et depuis deux ans en agence, puis la création de sites Internet performants et peu coûteux ou encore un site d’annonce emploi simple et gratuit.

Un travail acharné de tous les salariés de Comitam (que je remercie), la confiance de nos actionnaires, les propositions d’amélioration des nombreux gérants de pompes funèbres avec lesquels nous travaillons nous ont permis de faire tout ça à un tarif abordable pour tous les acteurs. Et je crois que nous n’avons jamais lâché un pouce de terrain sur ces sujets.

En cette période de Toussaint, le respect de cette ligne est parfois une gageure : ne pas céder quand les médias m’interrogent sur le format « mais les pompes funèbres essaient de profiter des familles » et toujours répondre « les pompes funèbres aident les familles à un moment difficile, aux familles de poser les questions, d’exprimer les souhaits qui permettent de construire des obsèques à leur image » (exemple sur Sud Radio ce 1er Novembre, RTL et RMC). A chaque instant, nous rappelons que Comitam permet de comparer des prestations et pas juste des prix, ce qui n’est possible que grâce au travail de conseillers funéraires engagés.

Travaillons ensemble à l’avènement de ce nouvel univers funéraire

Je crois que nous sommes nombreux à vouloir mieux répondre aux besoins des familles tels qu’elles les expriment aujourd’hui, à préférer faire vivre ce deuxième mouvement que j’évoquais plutôt que le premier. Pour cela, c’est le rôle de tous les acteurs – grands et surtout petits – de se saisir des nouvelles opportunités qui le permettent. Mais c’est aussi à nous interpeller le législateur pour lui demander de nouvelles règles pour simplifier les démarches administratives et permettre aux pompes funèbres de se concentrer sur l’accompagnent des familles, de permettre aux agents de morgue qui refusent dans leur ensemble la corruption de ne pas avoir comme seul outil d’aide aux familles une liste préfectorale obsolète, d’encadrer la place des assureurs dans l’organisation des obsèques. C’était le sens de ma tribune dans Les Echos lundi dernier.

Le funéraire est une branche d’activité comme les autres qui doit défendre sa capacité à payer les salaires et générer des profits. Mais le funéraire se distingue de bien d’autres activités. C’est un métier du cœur que beaucoup font par envie d’aider au moment où cela est le plus nécessaire. Ceux qui souhaitent conserver ces deux aspects à leur activité le savent, cela nécessite de l’engagement. Mais quels engagements ?

Je vous en propose quelques-uns et j’attends vos suggestions pour d’autres : saisissez vos députés localement, adhérez aux services qui portent les mêmes valeurs que les vôtres et faites le savoir à vos confrères, réunissez-vous localement, faîtes-savoir aux familles ce que les personnes précédentes que vous avez accompagné ont pensé de vous, mettez en avant vos solutions d’assurance obsèques contre celles en capital des banque-assureurs qui n’apportent rien même si ce n’est pas du revenu immédiat, utilisez le numérique à votre propre profit.

Je sais pour ma part l’engagement personnel que représente le fait de travailler avec Comitam, comme il est nécessaire pour nos pompes funèbres partenaires d’être investies pour obtenir des résultats. Mais cela en vaut la peine si vous souhaitez rester maître à bord de votre entreprise et conserver votre manière de travailler – avec cœur.

Pour en savoir plus ou nous rejoindre : pro.comitam-obseques.com.