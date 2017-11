Comment bien visiter le Salon Funéraire Paris, le Bourget 2017 ?

« Tendance », est-ce qu’il peut vraiment y avoir des tendances dans le secteur funéraire ? Pour les néophytes cela peut paraître totalement déplacé et pourtant… Le secteur funéraire est un marché presque comme un autre. 250 exposants seront présents trois jours durant pour présenter leurs services, leurs produits et leurs prestations. En tant que visiteurs, pourquoi y aller ? et comment visiter le Salon Funéraire ?

Une organisation millimétrée pour visiter le Salon Funéraire

Entres les conférences et les différents stands à visiter, arpenter le salon peut vite devenir un vrai parcours du combattant, surtout si vous êtes une toute nouvelle entreprise et qu’à chaque stand vous avez un devis à prendre. Le site du Salon Funéraire reste votre meilleur allié, et le catalogue avec le plan du salon également. D’ailleurs à propos de ce dernier, ne le lâchez-pas, jamais vous m’entendez ? Jamais. Vous risqueriez d’errer sans but avant de vous rendre compte que le stand que vous vouliez est tout à la fin, qu’il y a 10 personnes avant vous et que le salon ferme dans une heure. Vous aurez fait 500 km pour rien, pas de bol. Avant votre arrivée, repérez les professionnels que vous ne voulez surtout pas manquer, et n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un meilleur échange une fois sur place.

S’imprégner du milieu

Vous n’avez rien à acheter, vous êtes vous même un professionnel. Discuter avec les commerciaux qui vous visitent dans l’année est toujours intéressant. Vous voyez les prochaines « tendances », plus écologique, numérique, personnalisé, design. L’ambiance est toujours à la fois disciplinée et conviviale.

Souriez

On m’a fait la réflexion il n’y a encore pas si longtemps, « un peu de décence tout de même ! c’est du funéraire dont on parle ». Ah et donc, vous pensez que chaque professionnel et exposant qui sera là, n’a vécu aucun deuil dans sa vie ? ça n’est pas parce que l’on parle du funéraire que le salon ressemble à une bande de gens habillés en noir qui tirent des têtes de trois pieds de long. Les exposants seront sur leur stand, souriant du matin au soir pendant trois jours à répondre à chacune de vos interrogations ou de vos demandes.

Parce qu’il y a du travail

Le Salon Funéraire Paris est un événement majeur pour les professionnels du secteur qui est organisé tous les deux ans. C’est un travail de long haleine mis en place par Reed Expositions et la CSNAF. Chaque exposant à travaillé dur pendant des semaines, des mois afin de pousser toujours plus loin le service qu’il propose à leurs clients, et par extension aux familles endeuillées.