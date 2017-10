Comparobsèques, internet est l’avenir des pompes funèbres

Bonjour Olivier, depuis le lancement de votre nouvelle version en Juin 2017, que s’est il passé chez COMPAROBSEQUES ?

Depuis le lancement de la V2 du site comparobsèques en Juin 2017 et la création de la SAS, nous sommes présents dans plus de 150 villes en France. Et nous allons finir le mois de septembre avec plus de 40 000 vues et plus de 100 demandes qualifiées ( pas toujours dans les villes où nous sommes présents mais ça viendra ). C’est encore très loin de nos objectifs.

Un gros travail reste à faire: de communication, de prospection et de pédagogie pour convaincre les entreprises de pompes funèbres de nous rejoindre et de jouer le jeu de la transparence des prix sur internet.

Les freins sont bien réels mais c’est une question de temps. Le secteur du funéraire ne peux plus échapper à internet. Et une entreprise seule ne pourra plus être à tous les coups en première page de google, même sur sa propre ville.

Il suffit de chercher sa propre entreprise sur un moteur de recherche pour se rendre compte que les 3 plus importants opérateurs funéraires ont commencé à faire monter « les enchères » et à capter cette très importante première

page pour être vu, contacté et faire du chiffre d’affaire ! La concentration du secteur va accroitre ce phénomène.

Pourquoi un modèle totalement gratuit pour les familles et les pompes funèbres ?

Pour le modèle « 100% gratuit », c’est très simple: si un devis doit être gratuit pour une famille ( c’est la loi ! ) alors il doit être totalement gratuit pour toutes les entreprises de pompes funèbres.

Le choix de la transparence a été très important sur le plan économique pour nous. Mais c’est une des valeurs qui doit construire notre ADN. On est transparent ou on ne l’est pas !

C’est aussi un choix élémentaire pour que la confiance puisse se créer et s’installer durablement avec tous nos partenaires privés ou publics ( pompes funèbres, assureurs, mutuelles, groupements ).

Ce choix est peut etre une des raisons pour lesquelles une grande partie des adhérents de l’enseigne LOST FUNERAIRE ont mis en ligne leurs propres devis.

Je remerçie au passage leurs dirigeants de nous avoir « poussé » vers leurs adhérents.

Pourquoi vouloir baser absolument la stratégie de Comparobsèques sur l’affichage instantané des devis obsèques sur internet ?

Le 1er critère de sélection d’un produit ou d’un service sur internet, quelque soit le marché: c’est le prix. C’est aussi simple que cela.

Le funéraire ne pourra plus éternellement échapper à cette tendance de vouloir tout comparer avant de ce déplacer.

Quand vous partez en voyage, nous comparons tous des sites qui proposent à 100 % des offres alléchantes pour vous « capter« . Et ensuite à la charge du conseiller en agence ou par téléphone de vous vendre des prestations qui viendront mieux répondre à vos besoins, pour un voyage au final « sur mesure » donc plus cher.

Et c’est exactement ce que nous voulons réussir avec comparobsèques, que les familles puissent s’informer et comparer. Pour ensuite choisir librement telle ou telle pompes funèbres.

Sur notre plateforme collaborative, c’est la famille qui sélectionne directement la pompes funèbres de son choix et pas le télé-conseiller qui oriente la fiche contact vers telle ou telle pompes funèbres.

Là aussi pour plus de transparence !

Donc charge à elle de mettre en ligne des informations fiables, complètes et d’éviter les offres à – de 1 000 €. En effet tout le monde sait que c’est impossible d’organiser des obsèques à ce prix et d’inhumer un proche dans de telles conditions financières.

Un groupe comme Funecap, l’a parfaitement compris sur la partie prévoyance en proposant des offres à – de 3€ par mois en ligne pour 1 000€ de capitaux assurés et pour une personne âgée de 40 ans.

Ce prix très « accrocheur » est fait pour attirer l’attention d’un particulier qui compare sur internet entre 10H00 et 23H00. Et je me doute que les capitaux souscrits via leurs conseillers funéraires sont bien supérieurs.

C’est même une évidence !

D’autres comme ADVITAM, proposent aujourd’hui sur internet, des obsèques en ligne à « 2 000€ & tout compris » sur Paris et l’IDF. Et ce n’est pas le fruit du hasard mais d’une très bonne vision de l’évolution du marché à 5 ans.

Leurs premiers résultats financiers ont permis à cette start-up une levée importante de capitaux ces derniers jours.

Ils ne vont pas rester longtemps « unique » sur le marché des pompes funèbres 100 % digitales ! Nous testons nous mêmes la-pompes-funebres.com. Site qui sera aussi fait par et pour les entreprises de pompes funèbres qui souhaiteront nous rejoindre dans ce projet encore plus ambitieux. Il est en ligne, non actif mais nous n’avons rien à cacher.

Demain, 2 familles sur 3 passeront via un opérateur présent sur internet, relayé par un call center performant et qui aura préempter l’argument « prix & solutions » mieux que les autres.

Pensez ou imaginer le contraire ce serait illusoire et une erreur stratégique.

Si vous deviez ajouter quelques chose ?

Qu’il y a sur internet encore quelques places à prendre avant qu’il ne soit trop tard ! Que seule la première page sur google, yahoo, safari fait vendre …

Qu’avec comparobsèques nous sommes la solution pour être ensemble le N°1 sur internet !

Et enfin qu’il y a trois questions que tout opérateur funéraire doit se poser aujourd’hui et pas dans une année: