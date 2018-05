Comparobsèques, vers une seconde augmentation de capital

Comparobsèques, éditeur des sites www.comparobseques.com, www.financer-mes-obseques.com et après avoir signé un accord avec un assureur important, annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant maximum de 500 000 euros après une première augmentation de 200 000 euros déjà en cours auprès d’investisseurs privés.

Indiscrétion du jour & exclusivité Funéraire info !

Compar’obsèques prévoit de consacrer 80% du produit de ces deux augmentations de capital à son nouveau plan de croissance organique « E Funeraire 2018-2021″. Les 20% restants financeront des opérations de croissance externe. Compar’obsèques souhaitent que l’essentiel de ces nouveaux actionnaires soient des entreprises de pompes funèbres privées et indépendantes pour créer une structure capable de rivaliser sur INTERNET avec les groupements les plus importants sur le marché de la prévoyance obsèques et de l’assistance funéraire en ligne.

Compar’obsèques prévoit qu’en retour les entreprises de pompes funèbres actionnaires de cette structure se verront reverser une partie des bénéfices provenant de l’activité de courtage en assurances pour plus de transparence.

« La Franchise c’est reverser de 3% à 5% de son chiffre d’affaire à une tête de réseau, Comparobsèques c’est investir pour en tirer des bénéfices le plus vite possible. En matière de prévoyance obsèques un cabinet de 3,5 à 5 millions d’euros de CA fait entre 1.5 et 2.5 millions d’€ de résultats avant impôts. 500 actionnaires peuvent se voir redistribuer tous les ans 1000 à 3000 Euros en dividende » nous a confié Olivier Hecquet, Co fondateur de Compar’obsèques.

Donc « opération » à suivre et si vous êtes intéressés par ce projet, ne pas hésiter à contacter olivier@comparobseques.com