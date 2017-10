Conseiller funéraire, un homme fait un arrêt cardiaque devant moi

Un témoignage ce jour rempli d’émotion. Laurent, conseiller funéraire et maître de cérémonie au moment de ce récit, nous raconte une journée pas comme les autres.

» Il y a quelques années, alors que je débutais dans le funéraire en tant que conseiller funéraire et maître de cérémonie, un homme d’une cinquantaine d’années se présenta à mon agence.

Il s’avance, me sert la main. Nous nous asseyons et il m’explique d’une voix très rocailleuse, qu’il est atteint d’un cancer des poumons en phase terminale et qu’il s’inquiète pour ses enfants qui vont devoir gérer son enterrement d’un point de vue décisions, organisation ainsi que financièrement. Cela l’inquiète énormément. Il a des questions et souhaite avoir des réponses, des explications ainsi qu’un devis que je lui enverrai chez lui. En quelques minutes, nous ciblons ensemble ses souhaits ainsi que ses choix.

Une fois notre discussion terminée, il se lève, me salue très gentiment, me tend la main que je saisis. Nous échangeons quelques banalités en nous serrant la main.

Il me regarde, me sourit, me remercie…

Ses yeux se révulsent, ses jambes le lâchent, il s’effondre, je l’accompagne au sol. Je me rends compte qu’il fait un arrêt cardiaque. En quelques secondes, j’appelle les pompiers et je vais ouvrir la porte de mon bureau qui donne directement sur la rue. J’interpelle un passant pour lui demander de me ramener le défibrillateur qui se trouve à la mairie. Je reviens vers mon monsieur et commence un massage cardiaque. Le passant arrive avec le défibrillateur et deux employés de la mairie qui possèdent leur brevet de secourisme. Nous choquons la personne avec le défibrillateur et un des employés municipaux reprend le massage cardiaque.

Quelques minutes se passent, les pompiers et les forces de l’ordre arrivent. Ils commencent à lui prodiguer les premiers soins. Mais rien n’y fait, il s’en va doucement…

Je regarde cette scène

Ce monsieur en train de lutter, ces pompiers qui tentent désespérément de le ramener.

Ses yeux se remettent à la normale. Il me tend la main, me sourit en me regardant. On m’a rarement sourit comme cela. Je me baisse, lui saisit la main… Il me remercie et je sens sa main me lâcher tout doucement.

Mon petit Monsieur est parti. Il vient de faire un arrêt cardiaque.

Une fois le certificat de décès rédigé, mon collègue et moi-même transférons le défunt dans un funérarium puis, je reviens à mon bureau.

Le lendemain, ses enfants me contactent. Ils ont été prévenus par les forces de l’ordre. Lors de notre conversation téléphonique, je leurs explique que si ils ont des questions, je peux y répondre, que nous pouvons également nous rencontrer mais qu’il ne faut pas qu’ils se sentent « obligés » de signer les obsèques de leurs papa dans l’entreprise où je travaille.

Après notre rencontre et quelques réponses à leurs questions ses enfants me mandatent pour m’occuper de lui. Cérémonie civile au crématorium suivie de l’inhumation de l’urne en case de columbarium au cimetière de la ville où il habitait. Ses choix seront respectés.

Arrive le jour de l’enterrement…

Mise en bière du défunt suivie de la présentation à la famille. Arrive l’heure de la fermeture du cercueil. La famille laisse le choix à ceux qui le veulent de pouvoir y assister ou pas. Alors que je m’apprête à visser la troisième vis, sa fille se retourne vers toutes les personnes présentes et déclare que malgré la tristesse liée au décès de son papa, elle est très heureuse car il n’est pas parti tout seul comme cela arrive a beaucoup de monde mais en compagnie du maître de cérémonie et elle me désigne. C’est une des rares fois où je n’ai pu contenir mes larmes.

Cérémonie simple au crématorium où tout se passe bien. Deux heures plus tard je récupère l’urne et prend la direction du cimetière. L’inhumation aura lieu dans la stricte intimité familiale, seuls ses deux enfants sont présents. Quelques minutes plus tard la case est fermée et la cérémonie terminée.

Ses enfants me remercient et nous nous séparons après une journée pleine d’émotions. Depuis, chaque début d’année, ils m’adressent un petit mail.

Mon très cher monsieur, vous resterez toujours un moment très particulier dans ma carrière funéraire et un souvenir plein d’émotions.

Laurent. »

Comme chaque semaine, je vous remercie pour vos écrits, témoignages, mails, etc. N’hésitez pas à me faire parvenir un morceau de votre histoire à sarah.funeraireinfo@gmail.com