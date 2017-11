Conseiller funéraire, je suis aussi schizophrène et oui merci, je vais bien.

Mon témoignage du jour est plein de profondeur. Robin, jeune homme schizophrène est aussi conseiller funéraire. De ma conversation avec lui j’en tire plein d’humilité.

Les psychologues, psychiatres et autres, sont les premiers à avoir besoin d’une thérapie. Je ne vois pas pourquoi, moi, je ne pourrais pas aider d’autres personnes endeuillées alors que j’avais fait le deuil d’une partie de moi depuis longtemps. Oui, je suis schizophrène et conseiller funéraire. Et oui, merci, je vais bien.

L’insertion dans la vie professionnelle des personnes atteintes de schizophrénie n’est pas simple, comme elle ne l’est pas pour les jeunes, les personnes âgées, les mères de famille, les handicapés ; à peu près tout le monde. Alors imaginez moi qui arrive avec mon bagage et mes 10 « moi » dans ma tête, je n’étais pas sur la top liste pour être embauché et pourtant…

« Décompensation on dit les médecins »

J’ai 36 ans, il y a environ 9 ans, j’avais un travail dans un autre domaine, un poste avec des menues responsabilités, une équipe à diriger. J’avais aussi une petite amie, un appart, un repas chez mes parents le dimanche, une soirée avec mes amis toutes les deux semaines, j’avais, j’étais. Je ne l’ai pas senti tout de suite, mais au fur et à mesure je loupais des choses importantes pour me rendre à des rendez-vous fictifs dans l’espoir de sauver quelque chose ou quelqu’un. Je détruisais un à un les meubles de chez moi pour refaire tout l’appartement, etc. La frontière entre la réalité et l’imaginaire n’existait plus. « Décompensation » on dit les médecins. Avec les médicaments que l’on m’a donnés, j’arrivais à canaliser tout ça. Mais tout avait changé, tout ce qui me paraissait léger est devenu si lourd, et finalement ça a été révélateur d’une vraie prise de conscience. Ma copine m’a quitté, et j’ai quitté mon job où je ne trouvais plus vraiment de sens. Schizophrénie ou non, j’avais 27 ans, et faisais, je pense une crise de la trentaine précoce en quête de sens. Surtout qu’entre les premières décompensations et le mot pathologique de schizophrénie il s’est passé près de 18 mois.

« C’était technique, humain, profond »

J’ai engrangé un processus de deuil, deuil de ma relation, de mes attentes professionnelles et quelque part, le deuil de moi aussi. En travaillant sur le deuil avec ma psy, je me suis plongé dans l’univers du monde funéraire. Comme 90 % de la population, pour moi avant pompes funèbres c’était surtout l’endroit où l’on ne veut jamais aller. Des mecs habillés en noir à l’air triste qui génèrent un business. Je ne sais pas si j’étais en décompensation ou non, mais un jour je suis rentré dans une agence de pompes funèbres. Je ne sais plus ce que j’ai raconté mais j’ai demandé à ce qu’on m’explique le métier. Je pense qu’on m’a pris pour quelqu’un qui venait se renseigner pour un proche. Et là j’ai découvert un autre univers, un qui collait à la fois à ma réalité et à mes phases de décompensation. C’était technique, humain, profond. Rien à voir avec ce que je faisais avant, ça faisait sens tout à coup. Et pour la première fois en près de 2 ans, la schizophrénie était une chance.

Un coup de chance

Je me suis renseigné, j’étais été épaulé par ma psy, parce qu’il faut bien le dire, ma famille m’a tourné le dos. Et j’ai eu de la chance, beaucoup de chance, j’ai été embauché, formé par un professionnel à l’écoute. J’ai dit tout de suite que j’étais schizophrène. Comme beaucoup, et comme moi avant, il ne savait pas ce que c’était exactement. Je lui ai expliqué. Il m’a répondu en souriant « on l’est tous un peu non ? ». Même s’il savait que ça n’était pas vrai, c’était une manière de me dire, ne t’inquiète pas, ici tu verras des gens aux souffrances inégalables. Et il avait raison.

Aujourd’hui

M’occuper des autres, m’aide à m’oublier un peu aussi. Quelque part, aider les gens à faire leur deuil en organisant les obsèques m’aide à ne pas décompenser. Les Autres sont mes médicaments, bien que je sois, et pour toujours, sous traitement. Aujourd’hui, je vais bien, peut-être pas demain, mais aujourd’hui oui. Et quand on travaille dans le funéraire, c’est aujourd’hui qui est important.

