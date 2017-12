Contre-autopsie,The King, obsèques Johnny Saint Barthélémy…au menu du réveil funéraire du lundi 11 décembre 2017

Hommage national aux invalides Jean d’Ormesson, …au menu du réveil funéraire du Lundi 11 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 11 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Un homme qui participait à un concours de dressage est décédé ce dimanche matin, 10 décembre 2017, au centre équestre d’Agon-Coutainville (Manche), après avoir fait un malaise. Les cavaliers et le public ont été témoins de sa chute, alors qu’il faisait quelques pas après être descendu de cheval.

En Thaïlande, la mort d’un jeune soldat dans des conditions douteuses n’en finit pas de faire scandale: sa famille a subtilisé son corps afin de faire faire une contre-autopsie, dont les résultats préliminaires montrent selon elle qu’il a été molesté.

Un chasseur de 47 ans a été tué accidentellement par un collègue. Un autre chasseur, porté disparu samedi, s’est noyé dans un bassin de rétention.

Disparue il y a vingt ans, la chanteuse française reste bien vivante dans l’imaginaire collectif et s’offre une actualité culturelle pléthorique.

Emily Blaine, c’est l’écrivaine par excellence de la romance à la française. Dans «Si tu me le demandais», elle se met dans la peau d’un homme qui a perdu sa femme et qui ne veut plus refaire sa vie.

Obsèques de Johnny Hallyday du coté des pompes funèbres

Hier, samedi 9 décembre, nous avons pu vivre un enterrement historique en France. Rien que ça ? Oui, L’hommage populaire pour Johnny Hallyday a réuni près d’1 million de personnes, ainsi que ses fidèles amis, sa famille, les hommes et femmes politique de ce pays. Ce sont les Pompes funèbres Jaboin et Alliance Funéraire qui étaient en charge de la cérémonie. Une limousine Binz et un cercueil blanc sont les éléments que vous, professionnels avez le plus regardés. Que retenir de la cérémonie d’hier ? On fait le point