Course de caisses à savon, Pierre Tombale « Invictus » déboule en cercueil

J’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec Charles Reverchon, membre de Pierre Tombale « Invictus », qui a participé aux 1er championnat de France de caisses à savon folklorique, à Sérézin de la Tour (38). Le 27 août dernier, aux côtés de Pierre Ponteira, il se trouvait dans une caisse à savon… cercueil ! Curieux, nous sommes allés voir ce qui se cache derrière ce projet atypique.

https://www.youtube.com/watch?v=He3d3f0AYkQ&feature=youtu.be

Pierre Tombale « Invictus » est arrivée 3ème au 1er championnat de France de caisse à savon folklorique. Une place plus que méritée pour cette équipe qui détonnait déjà dans sa demande d’inscription :

L’équipe « PIERRE TOMBALE »est prête à relever le défi « ça déboule raide ».

« INVICTUS » véritable cercueil roulant sera notre carrosse, pour affronter la descente infernale de Quinsonnas !

L’équipe « Pierre Tombale » sera coachée par le Commandant « Chonchon », maître de cérémonie.

« INVICTUS » sera piloté par Pierrot le squelette, assisté de Marcel son fidèle croque mort ! Au départ, pendant la mise en bière (pas de pression), un recueillement sera observé, avec la bénédiction de Gus, curé de Lugdunum ! Le prêtre agitera ensuite son goupillon, afin de bénir les nombreux fidèles des pentes du château !

Pour ce cercueil volant, frissons garantis pendant sa course, non pas contre la mort, mais pour de rire !! Descente accompagnée par une musique de circonstance : La Marche Funèbre…de Chopin !!

La motivation de « PIERRE TOMBALE » est la même que celle d’un autre Pierre…De Coubertin : Participer ! Participer oui….Mais aussi, délirer, festoyer et communier avec le nombreux public de cette première édition du Championnat de France de Caisse à Savon Folklorique.

Alors place au folklore : Roulez carrosse, départ sur les chapeaux de roues, pour dévaler à « Tombeau ouvert » les pentes du Château ! Retenez votre souffle, le cercueil volant va décoller !

Quinsonnas nous voilà, avis à la population, ATTENTION : la grande faucheuse rôdera sur la compétition, pour vous faire mourir… de rire !!!!!!!!!!!!!!!

La team « Pierre Tombale » remercie vivement l’excellente maison « COLOMBIER FRERES » pour son assistance dans cette dure épreuve !

Elle remercie aussi chaleureusement « LOCA 2000 » et la pizzeria « GINO » à St Jean de Bournay, pour leur soutien dans ces moments difficiles !

Après la cérémonie, la famille Pierre Tombale invite les proches, pour une légère collation… à la buvette !

Alors place au spectacle…. A fond à fond la caisse à savon, à fond la pompe à bière et surtout… à fond les pompes funèbres !!! « INVICTUS » est en nous !

En espérant que cette demande d’inscription, retienne votre attention, recevez Monsieur DELAYE, nos sincères condoléances…pardon…nos sincères salutations, de toute l’équipe « PIERRE TOMBALE » !

P.S.: Durant l’épreuve,« Pierre Tombale » s’engage à dédicacer, répondre aux journalistes, prendre des photos avec les supporters ou même signer des autographes sur le registre des condoléances mis en place à la buvette… sous couvert du maître de cérémonie ! A l’issue des descentes de bière, l’équipage (si valide) ira en descendre d’autres, au comptoir de « QUINSONN’ACTION » pour la bonne cause !

Pierre Tombale Invictus, une équipe de choc

Après 40 ans au service de la Gendarmerie Mobile, Charles est un retraité actif, il a glissé de la pompe à essence… à la pompe funèbre où il y travaille depuis maintenant deux ans. Charles Reverchon est employé chez les pompes funèbres Colombier Frères à Vienne c’est donc tout naturellement qu’il a revêtu le costume pour l’occasion. Derrière la course, une belle action, puisqu’ils font partie de l’association Quisonn’action créée il y a deux ans pour promouvoir l’animation d’événements de quartier et l’animation d’actions de solidarité pour le soutien de personnes en difficultés. Cette course était dédiée à deux causes, « Soleil de clowns » « Soutien MARIN la tête haute« , deux associations où l’enfance est au cœur des préoccupations.

Fédération Française des Caisses à Savon

Tout le monde connait les courses de caisse à savon. Sport original et atypique il a aussi l’avantage d’être intergénérationnel. Créé en 1980, la Fédération génère autour d’elle un panel de personnes passionnées dès l’âge de 5 ans. Esprit créatif et sportif, l’activité permet de fabriquer un véhicule pour les courses régionales et peut-être, pourquoi pas, vous qualifier pour le championnat de France.

Vous retrouverez toutes les photos de cet évènement sur la page de la Fédération Française des Caisses à Savon, pour y voir les autres modèles qui valent aussi le coup d’oeil. Et retrouvez ci-après les photos de Pierre Tombale, Invictus pour notre plus grand plaisir.