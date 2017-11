Coûts des obsèques, Alexia, OGF…au menu du réveil funéraire du vendredi 3 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 3 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Coût des obsèques

«De plus en plus de personnes prévoient leurs obsèques, souvent avec un contrat souscrit auprès de leur banque ou de leur assurance », explique Guy Deffaux, gérant d’une entreprise de pompes funèbres installée à Nancy.

Advitam

Alors qu’un utilisateur français de Facebook meurt toutes les cinq minutes, la start-up Advitam propose un service de gestion des réseaux sociaux post-mortem.

Pierres tombales d’occasion



À Vesoul (Haute-Saône), au fond du nouveau cimetière, un particulier a pris rendez-vous pour une vente bien singulière. Sur le catalogue proposé par la ville, une quinzaine de pierres tombales d’occasion sur lesquelles on a pris soin d’effacer toute mention du précédent locataire. Lucien souhaite en profiter pour renouveler la tombe de son père. D’autres n’hésitent pas à acheter ainsi leur propre pierre tombale.

Appel aux dons pour Xavier Dive

Nous évoquions ce 1er novembre le cas de Xavier Dive, un Hautmontois décédé après l’incendie de sa maison et dont la famille démunie ne peut pas l’enterrer. Une association de la ville a décidé de lancer un appel aux dons pour organiser les obsèques de la victime.

Coût des obsèques, les réponses de Jean Ruellan

Aux Etats-Unis, le prix moyen d’un cercueil est de 2000 dollars, Il va de 1 500 $ à 4 000 $ pour le prix d’une crémation. Qu’en est-il en France ? Jean Ruellan répond aux questions. Il est le Directeur du Marketing et de la Communication chez OGF.





Alexia

La mère d’Alexia Daval a appelé jeudi à une marche silencieuse dimanche à Gray en hommage à sa fille, dont le corps calciné a été retrouvé lundi.

Deuil

Il y a un an, en septembre 2016, Axelle Huber publiait un livre intitulé : Si je ne peux plus marcher je courrai ! (éditions Mame), récit-témoignage bouleversant sur son mari Léonard, qui découvre à 37 ans qu’il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui le prive peu à peu de tous ses muscles. Si je ne peux plus marcher je courrai !

Réunis par le metteur en scène Mohamed El Khatib, deux comédiens évoquent sans pathos la perte d’un enfant.

Balade au cimetière

A priori, c’est le dernier endroit où l’on aurait envie de se promener. Les cimetières racontent pourtant l’histoire d’une ville et de ses habitants. Chaque mercredi de novembre, des visites guidées sont proposées au cimetière de l’Est. Une occasion rare de découvrir l’histoire de la ville et de ses habitants. Protestantisme Alors que de nombreuses manifestations célèbrent la naissance du protestantisme il y a 500 ans, il est un petit lieu paisible sur la commune des Lèves-et-Thoumeyragues qui abrite un cimetière tout à fait particulier. Tout près du village des Bouhets, sur le coteau, au milieu des vignes, dans une chênaie centenaire bordée de cyprès, on trouve le cimetière protestant du consistoire. Infertilité et cancer Selon une récente étude américaine, un lien évident existe entre troubles de la fécondité et mortalité. Cette association, déjà établie chez l’homme, est également valable chez la femme. L’infertilité féminine augmente significativement le risque de cancer. La Toussaint 2017, vue par Mélanie L’enquête de Familles Rurales, persiste et signe sur sa lancée de l’année dernière (enquête réchauffée ? Vos réactions 2016 ici) en pointant du doigt les écarts de prix constatés dans différentes sociétés de pompes funèbres en matière d’obsèques. Article en entier à lire ici. Lire aussi : Pull & Push : l’ouverture de tombale en 10mn !

