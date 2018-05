Crémation, columbarium, cimetière …l’actualité du 4 mai

Crémation, columbarium, cimetière …l’actualité du Vendredi 4 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 4 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Un nouveau service de pompes funèbres

Un nouveau magasin s’est installé sur la commune, place Crespin. Christelle et sa fille Sabrina Novarini sont à la tête de ces PFD (pompes funèbres départementales). Ces 2 Gersoises dynamiques organisent les obsèques et proposent des monuments funéraires et des urnes pour les crémations.

Clisson : les ados désherbent le cimetière pour se faire de l’argent de poche

A Clisson (44) pendant ces vacances scolaires, des jeunes de 16-17 ans désherbent les cimetières pour se faire de l’argent de poche. Trois demi-journées de travail par semaine. Payées 45 euros. En liquide. Sans contrat de travail. Un dispositif national repris par une poignée de villes seulement.

Se rendre régulièrement au sauna réduirait les risques d’infarctus

Le risque d’infarctus est moindre chez les Finlandais qui se rendent régulièrement au sauna que chez ceux qui fréquentent moins souvent ces bains, indique une étude publiée mercredi 2 mai. Les personnes se rendant au sauna de quatre à sept fois par semaine ont 61% de chances de moins d’être victimes d’une crise cardiaque que celles qui n’y vont qu’une fois par semaine, affirme cette étude publiée dans le journal américain Neurology.

Orry-la-Ville : le seul cimetière militaire néerlandais de France fête ses 60 ans

Le cimetière militaire néerlandais d’Orry-la-Ville fête ses 60 ans ce vendredi. C’est un site unique en France, inauguré le 3 mai 1958 pour rendre hommage aux soldats et résistants néerlandais morts sur le territoire national entre 1939 et 1945. Pour l’occasion, un concert sera donné à l’église, par la Fanfare Korps Nationale Reserve de l’Armée Royale des Pays-Bas. Fait étrange, l’implantation de ce site dans cette ville nichée à la frontière de l’Oise et de l’Ile-de-France reste un mystère.

Au Pérou, la découverte d’un site funéraire unique

Dans le désert de Sechura, sur la côte pacifique péruvienne, le site archéologique de Huaca Amarilla offre un témoignage inédit – et inattendu – des rites funéraires de la période préhispanique du Xe au XVe siècle. Une découverte à la croisée de l’archéologie et de l’anthropologie.

Dans la sépulture creusée à même le sable, on a déposé près du petit corps un sifflet en forme d’oiseau. Près de 600 ans plus tard, il fonctionne encore. Plus loin, une autre tombe où le corps d’un enfant d’à peine 3 ans a été inhumé près d’un jeune camélidé.

A Bali, le rite hindou de la crémation des morts

Des flammes dévorent un sarcophage en forme de taureau contenant la dépouille d’un octogénaire lors de la crémation à Bali, un rite funéraire aux allures de fête organisé sur l’île indonésienne à majorité hindoue.

Une fois consumées par le feu, les cendres de l’homme de 81 ans sont déversées dans un grand récipient décoré de fleurs. Des villageois portant un sarong, une longue pièce d’étoffe traditionnelle, marchent en direction d’un fleuve proche, où ses cendres sont répandues.

LUNÉVILLE, Toujours plus de columbariums

Depuis le début des années 1990, le cimetière accueille des columbariums. Et vient d’en installer un 18e. État des lieux.

« Les communes de plus de 2.000 habitants sont maintenant tenues d’avoir un site cinéraire », rappelle Thierry Valério, le responsable du service accueil de la population à la ville. « Le statut juridique des cendres a aussi changé : elles sont assimilées au corps humain. »