Crématorium Comtet, Le Voeu, Motards… au menu du réveil funéraire du mercredi 13 décembre 2017.

Mesures

À la veille du sommet de Paris sur le climat, Anne Hidalgo a reçu lundi Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie. Lors d’une conférence de presse, la maire de Paris et présidente du C40 a assuré que si les grandes villes de ce réseau mondial faisaient disparaître les véhicules à essence, 45 000 décès liés à la pollution de l’air pourraient être évités chaque année. En octobre, 12 grandes villes, dont Paris, Los Angeles, Mexico et Seattle, « se sont engagées à ce qu’il n’y ait plus de véhicules à carburants fossiles dans leurs rues d’ici 2030 », a rappelé Anne Hidalgo.

Secrétaire Général

Stéphane Dumez dirigeait la section CGT de la MEL depuis 1997. Il est mort lundi soir, à l’âge de 53 ans.

Défi

Un grimpeur urbain chinois, suivi par plus de 60.000 personnes sur Internet, est décédé après une chute du 62e étage d’un immeuble, filmée en direct.

Pleine lune

Une nouvelle étude américaine souligne l’augmentation des accidents mortels à moto les soirs de pleine lune. Ce phénomène distrairait les conducteurs.

Avis de décès

Très active sur le Net, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie vient de lancer une nouvelle base de données, celle des avis de décès. Elle recense plus de 800.000 avis de décès publiés depuis 1997 par l’entremise de salons funéraires, des journaux régionaux et des quotidiens. Elle est alimentée à partir d’avis publiés en ligne par La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de L’Est.

Explosion

Une explosion suivie d’un incendie ont eu lieu aux alentours de 8h45 à l’est de Vienne dans un important terminal gazier. Un mort et 21 blessés sont à déplorer mardi soir. L’Italie, un de ses importateurs, a décrété l’état d’urgence énergétique.

San Francisco

Le maire de San Francisco (Etats-Unis), Ed Lee, est mort mardi 12 décembre au matin à l’âge de 65 ans. Il a été victime d’une attaque alors qu’il faisait ses courses dans une épicerie de la ville californienne et est mort peu de temps après à l’hôpital, selon la presse américaine.

Témoignage

Ça a fait 4 ans hier que le papa de l’Ado (mon fils aîné, NDLR) est décédé. 4 ans déjà que nous avons vécu cette tragédie, car oui c’en est une quand un homme meurt à 43 ans, quasiment du jour au lendemain, que la vie l’arrache à son fils, NOTRE fils, âgé de seulement 11 ans alors. Une tragédie de vivre pendant 15 jours suspendus aux lèvres des médecins et spécialistes qui y vont de leurs avis, tous différents, certains étant quelque peu positifs, d’autres pas du tout. L’attente des résultats d’un test, de l’arrivée d’un machine, puis du passage d’un médecin, d’une concertation entre spécialistes, l’attente c’est affreux. Pratiquement tout autant que de voir une personne aimée reliée à des tubes.

UNICEF

L’Unicef lance un cri d’alarme ce mardi sur la situation en République démocratique du Congo où « 400.000 enfants sévèrement malnutris risquent de mourir » dans la région du Kasaï (centre) qui subit des violences depuis septembre 2016.

Crématorium

Le seul crématorium du département est installé à Viriat et son exploitation privée est assurée par l’entreprise Comtet depuis 1988. La convention, passée avec la commune de résidence et autorisant cette gestion, expire fin 2018. La compétence revenant désormais à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, CA3B, c’est désormais à elle de renouveler la délégation de service public.

Philippe Gentil nouveau directeur général du Voeu

Depuis le départ d’Olivier Girot, il n’y avait plus personne à la direction du Vœu, et puis samedi lors des obsèques de Johnny Hallyday, nous apercevons Philippe Gentil à l’entrée de l’Eglise. Coïncidence ? Et voilà que ce dernier prend la direction générale du Vœu.

La société FGS présente au Salon Funéraire avec ses urnes 3D qui personnalisent le deuil

Elle poursuit son chemin. L’entreprise FGS implantée en Dordogne et, emmenée par Christophe Magoutière et Alexandre Auguste aura déjà 3 ans en février. Leur force ? L’innovation, ils sont les seuls en France à proposer des plaques et des urnes en 3D.

