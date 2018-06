Crématorium sous l’eau, enterrement en Hyundai… L’actualité du 4 juin 2018

Crématorium sous l’eau, enterrement en Hyundai… L’actualité du lundi 4 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 4 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Il y a 8 ans, elle perdait son bébé, aujourd’hui elle habille les enfants morts-nés

Louanne est née sans vie en décembre 2010 et n’a pas pu être dignement habillée. Alors, sa maman, Stéphanie Filliung, a créé Lou’Ange, « pour que ces bébés ne partent pas tout nus ».

Uber!

Le conducteur d’un Uber a tiré une dizaine de fois sur son passager, vendredi soir dans le Colorado. Il a raconté aux policiers avoir été d’abord agressé par la victime. Un chauffeur Uber a été arrêté par la police de Denver aux États-Unis et accusé de meurtre, après avoir tiré mortellement sur son passager.

L’altercation s’est produite, selon la police, ce vendredi peu avant trois heures du matin sur une autoroute de la ville du Colorado. Le passager âgé de 45 ans, qui s’appelait Hyun Kim selon les services médico-légaux cités par des médias locaux, a été touché de multiples fois par les tirs du chauffeur, Michael Hancock, 29 ans.

Éruption d’un volcan au Guatemala: Au moins 25 morts, 20 blessés et des milliers d’évacués

L’éruption du volcan de Fuego a déclenché l’évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile. La pluie de cendres émises par le volcan, haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l’aéroport international.

Selon un dernier bilan, 25 personnes ont été tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud du Volcan de Fuego, a annoncé à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred).

Vingt autres personnes ont été blessées et plus de 2.000 ont dû être évacuées en raison de l’éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d’Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

Le cimetière d’Antoigné saturé

Il n’y a plus de places au cimetière d’Antoigné pour enterrer les morts. Saturé. La mairie lance une procédure pour reprendre des concessions.

L’information a été révélée en préambule du dernier conseil municipal de Châtellerault. Les cimetières de Châtellerault crient grâce. Deux frôlent la saturation: Saint-Jacques et Antoigné. Pour le premier nommé, « on ne peut plus faire d’inhumation sauf pour les familles qui ont des caveaux familiaux », souligne Laurence Rabussier, élue au cadre de vie à Châtellerault qui a la gestion des 6 cimetières (15 ha) de la ville.

Obsèques de Maëlys

Obsèques de Maëlys: la poignante émotion à l’arrivée du cercueil devant l’église

Les obsèques ont débuté avec la musique de Louane, « Si t’étais là ».

Les obsèques de Maëlys de Araujo se sont tenues samedi 2 juin à la Tour du Pin, un village isérois à une vingtaine de kilomètres de Pont-de-Beauvoisin où la fillette avait disparu lors d’une soirée de mariage le 27 août dernier. Le cercueil est arrivé peu après 14h30, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Seuls la famille et quelques habitants ont pu assister à la cérémonie funéraire au sein de l’église. Un écran géant a été installé pour les personnes restées sur le parvis. Les obsèques ont débuté avec la musique de Louane, « Si t’étais là ». Des roses blanches ainsi que des ballons blancs avaient été déposés devant l’église et dans l’ensemble du village.

Noyal-Pontivy. Le Crématorium inondé

Comme dans tout le Pays de Pontivy, l’épisode orageux a occasionné des dégâts sur la commune de Noyal-Pontivy. Des coulées de boue ont inondé de nombreux sous-sols, la salle tennis du complexe Noyal Sports également. Le plus gros dommage a été pour le Crématorium où est intervenu en soirée le centre de secours de Noyal-Pontivy. Le maire Marc Kerrien a réquisitionné, auprès du SDIS 56, un moyen en eau supplémentaire pour le nettoyage.

Enterrement en Hyundai Sonata

Exécutant la volonté du défunt, une famille a enterré son proche à l’intérieur de sa Hyundai Sonata.

Tournée en Chine, une vidéo montrant d’étranges obsèques a été postée sur YouTube: le défunt a été enterré à l’intérieur de son véhicule.

Le texte accompagnant l’enregistrement indique que la famille du défunt a pris la décision de respecter sa dernière volonté, à savoir de ne pas être enterré dans un cercueil mais à l’intérieur de sa voiture qui lui était très chère.

Alors, la dépouille de l’homme a été placée à l’intérieur de sa Hyundai Sonata qu’une pelle mécanique a déposé dans la fosse.

Marseille : l’héritage volé à « Marinette » sur son lit de mort

Hospitalisée à l’Institut Paoli-Calmettes, en octobre 2011, elle avait reçu la visite d’un notaire venu lui faire signer une donation 12h avant son décès