Crématorium Toulouse, grippe…au menu du réveil funéraire du vendredi 22 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 22 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Wallabies

Triste nouvelle pour le rugby australien. L’ancien capitaine des Wallabies, Ken Catchpole, est mort des suites d’une longue maladie, a annoncé la Fédération australienne ce vendredi, il avait 78 ans. Considéré comme l’un des meilleurs demi de mêlée de sa génération, il a été international à 27 reprises entre 1961 et 1968 et fut même introduit au temple de la renommée de l’IRB en 2013.

Participation collective

Des élus mais aussi des habitants participent régulièrement à des chantiers dans le village. Dernièrement, ils ont réalisé un gros nettoyage du cimetière et beaucoup d’arbres ont été coupés.

Enquête

L’enquête se poursuit après la découverte, mercredi matin, dans un appartement de la rue Alfred-Delcluze, d’un cadavre en état de décomposition dans un sac sous un tas de détritus. L’autopsie effectuée ce jeudi soir devrait permettre de connaître l’identité du cadavre et les causes de la mort.

Mexique

Un Youtubeur mexicain de 17 ans retrouvé mort après s’être moqué d’un chef de cartel dans une vidéo Nécrologie

Mort de Noël Favrelière, « Juste d’Algérie ». Sous-officier parachutiste de l’armée française, il déserta en 1956 pour rejoindre l’Armée de libération nationale.

Épidémie

« Avec plus de 50 000 cas de choléra et plus de 1 000 personnes décédées depuis janvier 2017 rentrera dans les annales de l’histoire comme l’année durant laquelle la République démocratique du Congo a connu sa pire épidémie de choléra de ces 30 dernières années.

Décès

Il était et reste à ce jour le seul cavalier médaillé d’or, en individuel, aux Jeux Olympiques. C’était à Mexico en 1968 avec son cheval Pitou. Jean-Jacques Guyon était aussi un grand passionné de courses et avait monté en courses militaires. Il était âgé de 85 ans et s’est éteint à Fontainebleau où il résidait depuis de nombreuses années. Lire aussi : Réveil funéraire du 2 novembre 2017 spécial Toussaint : le numérique Commerce de la mort Plus de deux semaines après la mort de Johnny , un commerce peu scrupuleux s’est développé sur internet, à l’image d’une photo de sa dépouille qui aurait été proposée par un photographe.

Décès un militaire

Un soldat français qui revenait jeudi d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane et regagnait en pirogue sa base de Saint-Jean-du-Maroni a été tué accidentellement. L’accident a eu lieu dans la matinée de jeudi.

Projet de crématorium

Toulouse Métropole veut créer son second crématorium à la Marcaissonne près de Saint-Orens. Face à la hausse continue des crémations, plusieurs projets sont en concurrence. C’est le paradoxe des crématoriums en Haute-Garonne.Depuis des années, le seul équipement existant dans le département, à Cornebarrieu, propriété de Toulouse Métropole, est insuffisant pour faire face à la hausse continue des crémations. Et aujourd’hui, pour la création d’un second crématorium, les projets se multiplient.

Regina