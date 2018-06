Crimes contre l’Humanité, Cercueil en carton… L’actualité du 8 juin 2018

Crimes contre l’Humanité, Cercueil en carton… L’actualité du vendredi 8 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 8 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Etats-Unis: Cinquante ans après la mort de Robert F. Kennedy, son fils veut rouvrir l’enquête

Cinquante ans après l’assassinat de son père dont il porte le prénom, Robert F. Kennedy Junior souhaite une nouvelle enquête sur le crime. Un homme, Sirhan Sirhan, purge pourtant actuellement une peine de prison à vie en Californie, pour le meurtre du candidat du parti démocrate. Mais le fils de Bobby Kennedy n’est pas convaincu que le détenu d’origine palestinienne est bien le meurtrier, ou alors qu’il a agi seul.

Un salon funéraire va bientôt ouvrir à Guînes

L’ordre du jour était court, moins de dix délibérations, mais deux annonces importantes au niveau commercial auront été faites aux élus guînois. La première est l’ouverture prochaine d’un salon funéraire dans la zone du Moulin à Huile, juste derrière le nouveau cimetière ouvert l’an dernier.

Le projet de 2 349 m2, qui comprend un hall d’accueil, une salle de préparation, une salle de recueillement, deux de présentation, une d’exposition de cercueils et une partie magasin (qui ouvrira le 1er juillet), est bien avancé puisque le bâtiment est déjà construit. Le projet est porté par les Ambulances Cantonales, dirigées par Laurent Lennuyeux, et est une première dans la commune.

Terrorisme : un réfugié politique irakien arrêté en France pour « crimes contre l’Humanité »

Un Irakien qui avait obtenu le statut officiel de réfugié en France été incarcéré pour avoir supposément joué un rôle clef dans l’organigramme de Daech dans son pays natal. Bourreau présumé, il est également poursuivi pour « crimes contre l’Humanité« . Une première pour les services anti-terroristes français. L’Etat vient de lui retirer son statut de réfugié.

C’était depuis de longs mois l’une des craintes des services de renseignement français : des terroristes infiltrés dans les rangs des réfugiés venus d’Irak et de Syrie ces dernières années. Une crainte qui n’était pas infondée à en voir le profil d’Ahmed H. Cet Irakien âgé de 33 ans a été interpellé le 6 mars dernier à l’aube à son domicile de Lisieux dans le Calvados par la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).

Dans le cimetière de Kaboul, les vivants habitent avec les morts entre les tombes

C’est un dédale de tombes qui grouille de vie: juché sur les collines qui surplombent Kaboul, s’étendant sur plus de 100 hectares, l’immense cimetière Shuhada-e-Salehine semble compter comme occupants autant de morts que de vivants. Par endroits, il est difficile de juger si ce sont les maisons qui ont empiété sur les tombes, ou le contraire. En fait, pour ses habitants, cela semble avoir peu d’importance: «Ce sont des musulmans morts, nous sommes des musulmans vivants qui mourront un jour, lance Omar, adolescent au large sourire et au skateboard vissé sous le bras. On s’entend bien!»

Les mystérieuses croix noires du cimetière de la Madeleine à Amiens

Ces croix noires sont celles d’Amiénois morts, le 27 mai 1944, sous les bombes des Alliés. Raymonde Gillmann, fille d’une victime et membre de l’association Les Amis de la Madeleine, se souvient du deuil comme si c’était hier.

Dans le cercueil

Lorsque le cercueil se ferme, le corps se décompose.Mais que se passe-t-il vraiment dans la tombe ?

Les champignons envahissent le cercueil. Les champignons se développent sur le cadavre, les vêtements.Ils se présentent sous une couche blanchâtre. Le dessèchement des extrémités. Privé d’eau et de nutriments, le corps commence à se dessécher. Les extrémités sont les premières à s’assécher

Non seulement la peau se décolle, mais les cheveux tombent.Les ongles sont également touchés et finissent par tomber.

Les cercueils en carton et en osier désormais autorisés en Wallonie

Le gouvernement wallon a donné son feu vert ce jeudi à l’utilisation de cercueils en carton et en osier, « plus écologiques, plus économiques et rendant plus salubre la mission des fossoyeurs ».

Si la pratique est neuve en Wallonie, elle a déjà été testée de manière probante dans d’autres pays d’Europe, a souligné Valérie De Bue (MR), la ministre wallonne de Pouvoirs locaux, qui a mis le sujet sur la table du gouvernement régional.

Selon cette dernière, le carton et l’osier sont plus écologiques et plus économiques que le bois. Ils permettent également aux fossoyeurs de travailler dans de meilleures conditions, notamment en cas d’exhumations techniques lorsque le manque de place dans les cimetières l’impose.

Inauguration du crématorium de Beaucaire

Le 8 juin 2018, OGF inaugure le crématorium de Beaucaire. Situé à côté du Cimetière des Melettes (chemin Exploitation Enclos Argent), cette structure de proximité moderne et respectueuse de l’environnement viendra répondre aux besoins des habitants du département, toujours plus nombreux à choisir la crémation.