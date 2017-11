Dans nos coeurs, en visite au Salon Funéraire

Dans Nos coeurs est le site de condoléances le plus utilisé en France. Un bouquet de services est proposé aux familles, aux proches et aux relations de défunts. Le site permet la publication des avis et la création d’espaces permettant de prolonger et de transmettre de façon interactive et en ligne des souvenirs, des témoignages, des condoléances.

> Présentez-vous et présentez votre entreprise (un peu de pub !) ou votre secteur d’activité.

dansnoscoeurs.fr est le site dédié au partage de souvenirs. Il permet de rendre hommage à des êtres chers en déposant des messages, des hommages et des photos, en envoyant des fleurs et en organisant une cagnotte commune.

-> Quand êtes-vous venus au Salon Funéraire ?

Nous sommes venus sur les trois jours d’ouverture du salon, en tant que visiteurs.

-> Était-ce la première fois ou êtes-vous un visiteur régulier ?

L’équipe de Dans Nos Cœurs vient chaque année sur le salon, jugeant ce rendez-vous comme incontournable pour les rencontres et les échanges.

-> Êtes-vous venus seul, en famille ou entre collègues ?

Entre collègues, et avec des objectifs bien définis.

-> L’objectif de cette venue était informelle ou pour faire des achats ? Pour vous le salon funéraire c’est l’occasion de ?

Le salon est LE rendez-vous annuel réunissant les professionnels du funéraire. Il est donc l’occasion de nouer des liens, échanger, découvrir les nouvelles tendances… Passer à côté du salon, c’est se priver de la richesse qu’offre ce secteur en termes d’innovation et de diversité.

-> Avec 230 exposants, avez-vous eu le temps de voir tout le monde ?

Malheureusement non, et ce n’était pas vraiment la finalité recherchée. Le but était de pouvoir cibler des professionnels animés par un projet en adéquation avec celui de dansnoscoeurs.fr.

-> Quels sont selon-vous les stands sur lesquels il fallait absolument s’arrêter et pourquoi ?

Tout d’abord, nous tenons à mentionner l’effort tout particulier réalisé sur l’agencement des stands, colorés, vivants, à l’image d’un salon résolument tourné vers la modernité. Chaque stand apportait son lot de nouveautés, dans notre cas, ce sont évidemment ceux en lien avec le souvenir qui ont retenu notre attention. Nous avons par exemple renforcé nos liens avec West Memory qui propose des plaques funéraires artistiques, moderne, également avec En Sa Mémoire, pour l’entretien de tombes, et d’autres nouveaux venus.

-> Y-a-t-il selon vous des produits ou services innovants qui ont émergé de ce Salon Funéraire ?

Oui, on sent que l’aspect humain dans le funéraire prend une place de plus en plus prépondérante au travers des nouveaux produits et services proposés. Anubis est la preuve de cet aspect humain. Toute sa communication est axé sur l’humain. Nous leur souhaitons que les professionnels s’appuient sur leur expertise.

-> Si vous deviez le décrire en un seul mot ?

En deux mots alors : Essentiel et moderne.

« Essentiel » par essence, car point de rencontre incontournable.

« Moderne » car dégageant une image rafraichie, aspirant à la sérénité et la bonne ambiance.

-> Au-delà des stands avez-vous rencontré d’autres professionnels au salon ?

Evidemment, venir au salon, c’est rencontrer des exposants, mais également des visiteurs. Et c’est en échangeant avec le plus grand nombre d’entre eux qu’on rencontre ensuite des professionnels dont on ignorait la présence ou dont on méconnaissait l’activité.

