Dans nos cœurs, une montée en gamme au service des particuliers et des professionnels

La mise en ligne de la nouvelle version du site www.dansnoscœurs.fr s’est effectuée ce lundi 2 octobre. Pour les utilisateurs du site, vous avez dû remarquer le changement de design de Dans Nos Cœurs, mais pas seulement.

Le positionnement est tout autre ainsi que la manière d’apporter les services aux particuliers et aux professionnels. Grâce à un site ergonomique et épuré, la navigation et l’accès aux services s’en trouvent facilités. Les parcours clients sont personnalisés en fonction des besoins réels de l’utilisateur. Anne-Sophie Tricart, directrice de Dans nos cœurs, nous explique en détail les raisons de cette mutation tant pour les particuliers que pour les professionnels du secteur funéraire.

Joli cœur

La première chose constatée en allant sur le site dansnoscoeurs.fr, c’est le graphisme. Un expert en design a travaillé une ergonomie simple, véhiculant les valeurs du site. Le graphisme se veut plus allégé, à l’image de la navigation devenue plus fluide. Nous entrons dans un cocon de délicatesse. Une charte de qualité certes, avec des illustrations empreintes d’une personnalité propre à la marque, pleine de symbolique. Cela met en lumière les valeurs transmises par Dans Nos Cœurs, qu’il s’agisse d’entraide, de bienveillance mais aussi de sérénité. L’internaute qui arrive sur le site a souvent le cœur écorché par le décès d’un proche, il doit se sentir chez lui, peu importe son âge, ou sa localisation.

Dans Nos Cœurs …des proches endeuillés

« L’objectif de Dans Nos Cœurs est, certes, de délivrer l’information d’un décès en tout temps et en tout lieu, à tous les proches du défunt. Avec la nouvelle version de dansnoscoeurs.fr, nous souhaitons apporter aux utilisateurs des solutions pour rendre un hommage unique et préserver le souvenir d’un proche. »

Cela se traduit par le partage de souvenirs, de photos, l’entretien de la sépulture, le dépôt de condoléances, etc. L’annuaire des professionnels que nous pouvions retrouver sur le site demeure et sera mis plus en avant afin d’aider les particuliers à naviguer parmi un carnet d’adresses de professionnels de qualité. Ces professionnels ne sont pas seulement des pompes funèbres mais s’étendent à tous les services qui, de près ou de loin, gravitent autour du secteur funéraire. Il peut s’agir de marbriers, de fleuristes, de créateurs d’objets de souvenirs, de graphistes (notamment spécialisés dans la création de faire-part de décès personnalisés) mais aussi des associations ou encore des psychologues.

Dans Nos Cœurs…de professionnels du secteur

Grâce à l’appui des acteurs de la presse quotidienne régionale et nationale, Dans Nos Cœurs a pu tisser son réseau de partenaires du secteur funéraire. La nouvelle version du site monte en gamme sur ses services dédiés aux professionnels afin de consolider leur offre de services, leur visibilité, leur notoriété et leur proximité avec les clients. Anne-Sophie explique : « Nous sommes allés sur le terrain recueillir des témoignages de personnes endeuillées, mais aussi à la rencontre d’associations et de professionnels. Nous observons en plus des pompes funèbres, une nébuleuse de services gravitant autour du funéraire et pouvant apporter des solutions de qualité aux personnes qui en ont besoin ».

En effet, depuis quelques années, la mission des pompes funèbres évolue vers un service global, allant du conseil pré-obsèques (notamment avec l’émergence et la demande exponentielle des contrats obsèques) jusqu’à l’accompagnement du deuil et du conseil en marbrerie post-obsèques. Les solutions proposées par dansnoscoeurs.fr aident les pompes funèbres dans cette nouvelle approche de leur métier. Même si les pompes funèbres ne sont pas des psychologues, il est important pour Dans Nos Cœurs de souligner aux familles l’investissement des pompes funèbres en mettant en évidence le contact individuel, particulier et précieux qu’elles ont eu avec leurs familles.

Le Cœur sur la main

Autre grande nouveauté que vous retrouverez sur le site dansnoscoeurs.fr : la collecte en ligne. Là encore, c’est quelque chose dont on vous parle régulièrement et vous avez dû remarquer que de plus en plus de collectes sont organisées afin d’aider à financer des obsèques.

« Nous sommes allés discuter avec de grands acteurs, et nous nous sommes aperçus qu’une part non négligeable de leur activité vient des collectes en ligne pour les obsèques ». Dans Nos Cœurs rend possible aux internautes la collecte de fonds pour offrir un hommage commun, parmi le bouquet de produits et de services proposés sur le site. C’est d’une importance capitale, car on pense souvent à la famille lors d’un décès, mais les amis, et les collègues de travail sont souvent très fortement impactés par le décès d’un des leurs, comme nous en avions parlé suite aux Assises du Funéraire en octobre 2016.

Dans Nos Cœurs…de visionnaires

Si Dans Nos cœurs a su écouter les mutations du secteur funéraire et s’adapter en conséquence, Anne-Sophie ne compte pas en rester là.

« Nous avons plein de projets pour l’année 2018 dédiés spécifiquement au B to B. Par exemple, le carnet d’adresses deviendra un espace d’échange entre les professionnels et leurs clients. » Dansnoscoeurs.fr, carrefour leader du funéraire avec plus de 1,3 million utilisateurs par mois, n’a pas fini de nous surprendre et d’innover.

Affaire à suivre …