David Poisson, Faith No More… au menu du réveil funéraire du mardi 14 novembre 2017

David Poisson

La nouvelle est tombée comme un coup de massue, et il a fallu la relire plusieurs fois pour bien imprimer. Le skieur David Poisson est décédé lundi soir, après une chute lors d’un entraînement de descente dans la station canadienne de Nakiska. Les dirigeants du ski français sont « dévastés », et tout le sport tricolore avec.

Faith No More

Chuck Mosley n’est plus et le rock est en deuil. Celui qui fut, un temps, le chanteur de Faith No More s’est éteint jeudi dernier à l’âge de 57 ans. Sa famille précise qu’après une «longue période de sobriété», l’artiste a «succombé à ses addictions». «Nous donnons les raisons de sa mort dans l’espoir que cela serve d’avertissement», a tenu à ajouter sa famille.

Fin d’un mythe

Sean Carroll, un cosmologue et professeur de physique au très prestigieux Institut de technologie de Californie (California Institute of Technology), a exposé sa théorie au site britannique Express : pour qu’il y ait une « après-vie », il faudrait que la conscience soit complètement séparée de notre corps physique. Or, ce n’est pas le cas puisque la conscience n’est autre qu’une composition d’atomes et d’électrons qui nous dote de notre esprit. Les lois fondamentales de l’univers ne permettent pas à ces particules de perdurer après un décès ou, d’après ses termes, « il n’y aucun moyen que ces lois permettent que les informations stockées dans le cerveau humain survivent à notre disparition ».

