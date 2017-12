De l’épitaphe à la plaque funéraire de Mémograv : à mourir de rire

« Venez liker sur ma tombe » c’est forcément ce que le patron de Funéraire Info écrirait sur sa plaque funéraire. En fait non, il n’écrirait rien, il n’aime pas la visite. D’ailleurs si une start-up se lance dans un monument en cactus, ronces et épines, je suis sûre que ça lui plairait. Je suis prête à parier que Mélanie aurait le droit à un monument de la collection Absolu. Quant à moi je voudrais un monument Infiniflore dont Mélanie vous parlera prochainement, il s’agit d’une tombe en cimetière paysager. Mon épitaphe ? Un truc en origami où il serait inscrit « venez avec votre Barbe-à-papa » ou alors, comme j’ai déménagé des dizaines de fois » cette fois-ci je ne bouge plus ! «

L’ épitaphe, le tatouage funéraire

Ah les épitaphes il y en a de toutes sortes aujourd’hui, et nous on adore, parce que forcément ça nous fait bien rire. Est-ce que vous saviez que dans la Grèce Antique, une épitaphe, n’était pas une plaque mais un éloge funèbre ? En fait c’était carrément un genre littéraire. C’est comme si aujourd’hui la tragédie était un monument et l’utopie un inter.

D’ailleurs c’est resté un genre littéraire rimé. Épitaphe voulant dire à l’origine »sur le tombeau’’ c’est donc une inscription gravée ou apposée sur une sépulture. D’autant que parfois nous pouvons lire de très belles épitaphes ma préférée étant : Après avoir goûté aux charmes de l’amour, ils goûtèrent toute leur vie au plaisir des confidences (épitaphe antique)

À quoi ça sert ? à se souvenir pardi ! – je laisse délibérément des mots désuets dont le charme demeure, pour titiller ma collègue qui les a en horreur– Voyez, moi aussi je fais des rimes, et je ne doute pas de l’épitaphe qu’elle pourrait écrire à mon sujet ! Car oui, une épitaphe n’est pas que pour rendre hommage à quelqu’un, même si elle est globalement élogieuse, elle peut parfois être acerbe, tandis que d’autres fois elle ne sert qu’à rappeler le titre « ci-git avocat à la cour » par exemple. Eh oui, un statut social ne meurt jamais.

De l’épitaphe à la plaque funéraire il n’y a qu’un bout de granit

Au Salon Funéraire Paris Le Bourget 2017, nous sommes passés au stand de Mémograv, dont ma collègue vous fera un article très prochainement et leur stand était tout en originalité puisque la société avait exposé les perles de ses commandes. Les appareils photos et smartphones ont chauffé devant les plaques dont les familles ne manquent pas d’originalité. Vous trouverez la galerie ci-après.

Il n’y a pas longtemps j’ai lu un article. Bah oui, ça n’est pas parce que j’en écris que je n’en lis pas, qui était titré ainsi : « Et si penser à la mort nous rendait plus… drôles ? » qui se base sur l’hypothèse que l’humour permet de désacraliser l’angoisse de la mort.

« Des recherches antérieures ont par exemple déjà démontré que l’humour était l’un des composants essentiels de la résilience face à des situations de vie difficiles (Abel, 2002 ; Keltner et Bonanno, 1997), ou encore que l’humour était particulièrement prégnant chez des personnes régulièrement confrontées à la mort, comme les équipes médicales (Van Wormer et Boes, 2009) ou les prisonniers de guerre (Henman, 2001). »

Parfois c’est le futur défunt qui l’imagine, parfois ce sont les proches qui la choisissent, il n’y a pas vraiment de règle en la matière. Aujourd’hui souvent accompagnée d’une illustration la plaque funéraire se décline à l’infini et ça FunérArts l’a bien compris.

La nuance c’est que l’épitaphe c’est surtout le futur défunt qui en est l’auteur, tandis que pour la plaque il s’agit d’un hommage de la famille, un signe d’appartenance, de respect et bien sur aussi, d’humour.