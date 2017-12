Décès de personnalités 2017 et sites de pronostics de décès

2017 s’achèvera bientôt et elle emporte avec elle célébrités, artistes, musiciens, écrivains qui d’une manière ou d’une autre ont impactés nos vies ne serait-ce qu’avec une seule œuvre. Après les décès de Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday , retour sur une année de quelques déchirements et focus sur les sites de pronostics de décès.

Un impact générationnel et intime

Certains morts nous touchent plus que d’autres parce que leur travail nous a accompagné pendant une période de nos vies. C’est aussi pour certain(e)s un symbole d’une génération. Si pour ma part Jean d’Ormesson, Jean Rochefort, Chester Bennington ou encore Jeanne Moreau ont impactés mon année, pour d’autres je suis certaine que Johnny Hallyday ou bien d’autres révéleront en eux tout un tas de souvenir. Le décès, loin de fermer une histoire, ouvre surtout des cases, un peu comme des poupées russes où le souvenir est deviné.

La mort et sa mise en abîme

Vous avez écouté cette chanson en boucle lors du décès de votre proche ? Vous avez passé cette musique ou crématorium ou bien lu cet auteur pour vous aider à traverser certaines étapes. Et voilà que cette personne aussi décède. C’est une double peine, celle de l’Homme et celle du souvenir qui renait.

Un deuil collectif

Même lorsqu’il est collectif, un deuil reste quelque chose de très intime, mais contrairement à la mort d’un proche où l’on ne sait plus trop quoi faire de ses émotions il y a dans le décès d’une personnalité, une intimité collective. Nous sommes tristes ensemble et surtout nous nous rappelons ensemble. L’hommage né du collectif.

Death list le site de pronostics de décès

C’est parti d’une idée de pari entre amis il y a 30 ans, depuis c’est devenu un site ou cette étrange liste morbide est déterminée selon des critères précis que personne ne laisse filtrer. Les survivants ont souvent le risque de se voir placer sur la liste de l’année d’après. Cette année, sur 50 décès pronostiqués, 17 ont remporté l’Oscar mortel. Un autre site existe il s’appelle ranker.com et celui là est établi par les internautes et évolue en temps réel. Sur les deux sites, Kirk Douglas est placé en pole position, et malgré son 100ième anniversaire, l’acteur fait un joli pied de nez à la mort chaque année. Jugés immorales par un nombre certains de personnes, la mort est avant tout un pari d’avenir. Après tout c’est la seule certitude, et cela n’est pas moins morbide que les folles rumeurs d’annonces de décès amplifiés par les réseaux sociaux ou encore les nécrologies écrites bien longtemps à l’avance.