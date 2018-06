Devenir franchisé Philae service funéraire !

Philae Services Funéraires est une enseigne créée en 2018. Aujourd’hui, elle regroupe 7 porteurs de projet qui ont décidé de faire partie du réseau. Forte d’un développement exponentiel, cette enseigne est aujourd’hui à la recherche de nouveaux candidats souhaitant se lancer dans le marché de la franchise des services funéraires. Pourquoi devenir franchisé Philae Services Funéraires ? On vous explique tout.

Le marché des services funéraires est porteur

Aujourd’hui, le marché des services funéraires est particulièrement porteur. En effet, une étude menée par Xerfi-Percepta a mis en lumière le fait que le nombre de décès a augmenté de plus de 10 % en l’espace de 10 ans. Selon les prévisions, ce marché continuera sa progression, d’environ 2 % par année jusqu’à 2020. Cela, bien que les ménages allouent en moyenne 500 euros de moins pour l’organisation des funérailles de leurs proches. Devenir franchisé Philae Services Funéraires, c’est donc faire partie d’un secteur dont les perspectives d’évolution sont très bonnes.

Un fondateur dont l’expérience vous mènera vers la réussite

Le réseau Philae Services Funéraires est porté par Philippe Basseville, expert dans le domaine des services funéraires et ancien directeur commercial France du Groupement Auxiliaire de Prévoyance Funéraire. Son expérience en tant que franchisé et ses nombreuses compétences reconnues vous seront précieuses. Pour les membres du réseau, Philippe Basseville est le garant d’une enseigne proche de ses collaborateurs et désireuse de les accompagner vers la réussite.

Une formation complète et de qualité

Chaque nouveau franchisé membre du réseau recevra une formation complète et de grande qualité pour faire performer sa franchise de pompes funèbres. Cela lui permettra de développer son savoir et ses compétences quant aux métiers du service funéraire. Philae Services Funéraires vous accompagnera également dans votre installation, à toutes les étapes de l’ouverture de votre point de vente. Y compris une fois que votre point de vente sera ouvert et que vous aurez réellement débuté votre activité de franchisé.