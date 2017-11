La loi sur le devis type des pompes funèbres qui doit être déposé en mairie date de 2015. Or deux ans après quel constat est fait ? La plupart des mairies nous le confirme, les opérateurs funéraires ne déposent pas tous un devis-type.

La loi la voici :

Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.

Les opérateurs funéraires doivent fournir un devis-type consultable en mairie, de manière à ce que les familles puissent comparer les offres en une fois et en toute transparence. Mais les opérateurs sont en majorité septiques sur cette loi, et deux ans après, force est de constater qu’elle n’a convaincu personne. Interrogées, la mairie de Metz, tout comme celle de Strasbourg me confirme ce que je savais déjà « toutes les pompes funèbres n’ont pas leurs différents devis en mairie ». Et c’est assez normal pour les mairies puisque cela voudrait dire deux devis par pompes funèbres et pour une ville où les opérateurs funéraires sont nombreux, loin de faciliter les familles l’on retrouverait à la place une vraie encyclopédie.

De la proposition de Jean Pierre Sueur en 1993 aux diverses circulaires, jusqu’en 2015, le flou juridique laissait place à l’absence de devis-type en mairie. Depuis ça n’est plus du tout la même chose.