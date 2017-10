Dispersion des cendres dans un jardin, la loi

C’est une question qui revient fréquemment, depuis la loi de 2008 sur les lieux possibles de la dispersion des cendres ( art. L2223-18-2-CGCT), la dispersion des cendres dans un jardin est-elle possible ?

Où peut-on effectuer la dispersion des cendres ?

La Loi de 2008 a défini les lieux de destination de la dispersion des cendres (art. L2223-18-2 CGCT). Avant cette date, nous pouvions alors déposer les cendres où nous le voulions, y compris dans le l’évier de la cuisine et les retrouver dans un grenier pendant un déménagement. Quelques urnes ont d’ailleurs fait fureur sur les étales des brocanteurs.

Bref. Les cendres, depuis lors, disposent de la même protection juridique que celle d’un corps inhumé : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » cf art. 16-1-1 du code civil.

Pourquoi la dispersion des cendres est-elle réglementée ?

Le partage des cendres ne peut donc plus être effectué. Celui qui récupérait les cendres pouvait les garder chez soi. Dans le cas d’une famille nombreuse il était même possible de séparer les cendres pour en donner une part à chacun, dans des bijoux par exemple. Sympa. Il est possible de garder l’urne chez soi, mais non les cendres. Deux raisons principales sont à mettre en exergue pour expliquer le changement :

Les nombreux abus liées à la dispersion des cendres et à l’abandon d’urnes sur des lieux publics jugés non appropriés par l’état Français. -D’où cette histoire d’étales des brocanteurs-. Une sorte de « kidnapping » du défunt, quid du fait que l’urne trône au bout milieu du salon chez un des frères de la famille mais pas chez l’autre ? En cas de conflit que se passe-t-il?

La dispersion des cendres hors de l’enceinte d’un cimetière

dispersées en pleine nature

dans les airs

Dispersées en pleine mer

Et avec l’urne c’est possible ?

dans la mer : grâce à une l’urne biodégradable

: grâce à une l’urne À l’étranger (sous réserve d’une autorisation préfectorale). La dispersion des cendres sur une voie publique est formellement interdite.

Et la dispersion des cendres dans un jardin ?

En fait la notion de « nature » est assez vague, la circulaire du 14 décembre 2009, désignait les « espaces naturels qui ne font l’objet d’aucun aménagement« . Oubliez le jardin botanique dans lequel vous vous baladiez le dimanche en famille.

La dispersion des cendres en pleine nature est donc possible dans :

les forêts

la montagne,

la mer.

En revanche la dispersion des cendres est proscrite dans :

les jardins privés ou publics,

les champs et les espaces cultivés,

les voies publiques,

les rivières, étangs, lacs et fleuves où les rives sont aménagées.

La dispersion des cendres dans un jardin, qui est donc privé, est proscrite. En revanche, l’inhumation d’une urne dans une propriété privée, bien que difficile à obtenir (l’accord du préfet étant nécessaire) reste possible.

La dispersion des cendres et l’appel de la terre

L’important c’est que le lieu de la dispersion des cendres doit demeurer accessible pour permettre à tous les membres de la famille de s’y recueillir.

La dispersion des cendres en pleine mer

La dispersion des cendres en pleine mer est un peu différente car elle doit se conformer à la réglementation maritime. C’est la loi du 2/01/1986, ainsi que l’article L.2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales qui le précise. Des précisions toutefois :