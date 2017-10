Elicci prend le contrepied de la tendance à l’ubérisation des services funéraires en remettant de l’humain au coeur des obsèques. L’entreprise Elicci se démarque de la tendance actuelle observée dans le funéraire. Ni digitale, ni “uberisée”, elle propose aux familles en deuil de choisir des musiciens pour les Hommages et cérémonies. Parce qu’il est possible de faire des obsèques un bel hommage à la vie, Elicci choisit de donner une âme au dernier adieu.

Faire résonner les souvenirs du défunt

Depuis 2014, Elicci accompagne les familles dans l’organisation d’obsèques en leur proposant de choisir des morceaux de musique ou chansons, et des instrumentistes / chanteurs pour les interpréter. Ces derniers sont alors envoyés sur le lieu de la cérémonie dans un délai très court Du soliste au quatuor, de nombreuses associations sont possibles: chanteurs, instruments à cordes, cuivres, flûtes, accordéons, guitares, cornemuses, etc. De la musique classique à la variété en passant par le gospel, le jazz et les musiques du monde, de la sobriété à la solennité, chaque cérémonie est unique.

L’accompagnement humain au coeur du service

Elicci conseille les familles dans le choix des musiques ou chansons, en fonction de la vie du défunt, de ce qu’il aimait, etc. Chaque famille doit pouvoir choisir ce qui fera le plus écho aux souvenirs du défunt. Les interprètes qu’Elicci contacte sont disponibles pour interpréter le répertoire choisi, et apporter l’esprit que la famille souhaite donner à la cérémonie : solennel, apaisant, joyeux, etc. Ceci est possible parce qu’Elicci connaît personnellement chacun de ses musiciens. Soigner le dernier adieu est essentiel pour commencer un deuil en toute sérénité et il est important d’aider les familles dans cette tâche car elles sont déjà très éprouvées.

Des réseaux locaux de musiciens pour intervenir dans toute la France

Elicci travaille avec environ 200 musiciens répartis sur 4 grandes villes (Paris, Lyon, Lille et Toulouse), ce qui permet d’intervenir dans de très courts délais. L’objectif d’Elicci à moyen terme est d’étoffer ce maillage territorial en province. Les musiciens sont tous des professionnels de la musique : intermittents du spectacle, issus des grandes classes du conservatoire. Tous les musiciens sont auditionnés, ce qui est un gage de qualité de la musique, de fiabilité dans l’organisation, mais aussi de sensibilité car il est nécessaire d’apporter de l’apaisement dans une cérémonie funéraire.

La musique vivante, un service funéraire d’avenir La musique vivante, un service funéraire d’avenir

Le secteur du funéraire connaît actuellement un tournant d’innovation : s’éloignant peu à peu des traditions et des conventions, les familles souhaitent personnaliser de plus en plus la cérémonie d’obsèques. Le budget consacré aux aspects matériels diminue au profit des services. De plus en plus de familles familles recherchent recherchent l’authenticité l’authenticité et la spiritualité spiritualité.

Innovation, pas révolution

Elicci innove en apportant une alternative aux enregistrements passés lors des cérémonies d’obsèques, qu’elles soient civiles ou religieuses, et permet aussi d’accompagner le moment très difficile de l’inhumation au cimetière. C’est aussi l’occasion de démystifier certaines grandes œuvres de musique classique composées pour des occasions funéraires et de les jouer en situation. Les autres genres de musique ne sont pas oubliés.

A la tête,une femme, mais surtout des valeurs

Diplômée de Finance et d’Entrepreneuriat, Aliette Frangi débute sa carrière dans la banque et l’assurance, à New York puis Paris, en pleine crise financière (2009). Soucieuse de donner un sens à son travail et de créer une valeur ajoutée humaine et sociale, son projet entrepreneurial voit le jour en 2014 avec la création d’Elicci. Aliette Frangi Fondatrice et gérante Violoniste Violoniste amateur depuis l’enfance, depuis l’enfance, Aliette Aliette est passionnée de musique est passionnée de musique classique. Elle a classique. Elle a joué dans joué dans des formations de musique de chambre et d’orchestre à Munich, Paris et New York. Ses valeurs : honnêteté et esprit de service. Par souci de transparence, les devis proposés aux familles sont détaillés, les minima sociaux en vigueur pour les artistes sont respectés et les droits d’auteurs réglés à la SACEM. Elicci veille à être à l’écoute des familles, à les conseiller si besoin, et à les accompagner jusqu’au jour des obsèques. La fiabilité du service et la qualité de la musique sont une exigence de professionnalisme qu’Elicci se doit d’avoir autant avec les familles qu’avec les musiciens.

Une initiative 2 fois récompensée

En 2014, Aliette Frangi reçoit le prix « Créatrices d’Avenir », un prix d’entrepreneuriat féminin délivré par le Conseil Général d’Ile de France. En 2015, Elicci remporte le « Coupde cœur du public » du concours entrepreneurial desAudace Awards, organisé par la Mairie du 7ème arrondissement de Paris.

Source : Communiqué de presse d’Aliette Frangi, fondatrice d’Elicci.

Contact : Aliette Frangi – 01 75 50 65 65 – aliette@elicci.fr

Vous pouvez télécharger le Communiqué de presse ici : 20170929-Communiqué-de-Presse-Elicci (1)