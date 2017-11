Enquête Capital, le top 3 des meilleures enseignes du funéraire

​​​

L’enquête a été menée avec l’institut Statista auprès de 20 000 consommateurs. Ensuite il a fallu voter sur de 2 100 enseignes comportant huit univers et 184 sous-secteurs : tourisme et restauration, habillement et accessoires, alimentation, maison et décoration, santé et beauté, loisirs et culture, transports, services à la personne.

-> 480 marques et enseignes ont été récompensées. Si la moyenne globale qui ressort de cette enquête est de 7,05 sur 10, elle est supérieure à l’année dernière. Oliver Dauvers, expert de la distribution l’explique par le fait que les consommateurs ne recherchent plus seulement le prix bas mais aussi une « meilleure expérience client par rapport au budget ». Comprenez par là un meilleur rapport qualité prix, mais basé aussi sur le service et la satisfaction.

-> Les critères d’évaluation des enseignes sont donc à la fois simple et en même temps plus en détails, parmi lesquels ; le gain de temps, la transparence des prix, les conseils, le choix, les services proposés, etc.