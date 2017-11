Entretien aux portes de l’inconnu avec Olivier Emphoux

Né le 8 juillet 1961 à Avignon, Olivier Emphoux a entamé très tôt une réflexion sur « le monde et la mort ». Vers l’âge de 14 ans, il cherche à savoir ce qu’il se passe lorsqu’un être humain passe de vie à trépas. Cette quête est le fil conducteur de sa vie.

Jeune bachelier, il se porte volontaire comme appelé au 6ème Régiment de Parachutistes d’infanterie de Marine à Mont de Marsan, où il passe deux ans en Compagnie d’éclairage et d’appui. Il poursuit ensuite le dessein de devenir avocat et entame des études de droit, qu’il abandonne bientôt pour le monde du funéraire, dont il ne sait rien, mais qui le fascine. Il n’a alors jamais vu un mort et ignore tout de la Thanatopraxie.

C’est le responsable des Pompes funèbres Roblot, chez qui il est rentré en 1988 comme porteur, puis fossoyeur et régleur, qui devant sa motivation, décide de l’envoyer se former à l’IFT pour préparer sa théorie, puis à l’Athanée de Cannes pour y faire sa pratique. Il obtient le CNERT le 10 novembre 1990. Il exerce ensuite au sein de la Sotham, Puis chez Roc Eclerc Nice et d’autres entreprises de pompes funèbres, avant de décider de partir explorer les techniques d’embaumement en Angleterre et d’en revenir en mars 2006 avec son BIE en poche.

De retour en France, une entreprise de pompes funèbres londonienne lui propose un poste d’embaumeur à temps plein, assisté par un « habilleur ». Il rassemble alors ses maigres économies et s’envole pour Londres sur le champ. Là il doit dormir quelque temps sous un abribus en attendant de toucher son premier salaire, mais ne renonce pas et se spécialise dans ka réalisation des soins sur corps autopsiés « par goût et par facilité ».

Une rencontre avec un embaumeur anglais employé par une société américaine impulse un nouveau tournant à sa carrière. Il intègre à son tour cette entreprise en qualité d’embaumeur pour la recherche et la conservation des défunts et des restes mortels lors de catastrophes. Il y fait ses débuts au moment du tremblement de terre en Haïti.

Ne cessant de s’interroger sur les phénomènes paranormaux dont il est témoin au contact des défunts, Olivier Emphoux publie avec Annette Geffroy un premier ouvrage relatant ses propres expériences, aux éditions de l’Opportun en octobre 2015.

Claire Sarazin : Avant de commencer votre carrière de Thanatopracteur aviez vous été déjà été confronté à des phénomènes inexplicables ?

Olivier Emphoux : Non, avant de commencer ma carrière de Thanatopracteur je n’avais jamais été confronté à des manifestations inexplicables.

CS : Votre livre a suscité des réactions pas toujours bienveillantes comment l’avez vous vécu ?

OE : Cela ne m’a pas empêché de dormir.

CS : On aurait pu s’attendre à un tollé de la part de nos confrères Thanatopracteurs, mais finalement, ils sont restés assez discrets par rapport à ce que vous racontez. Pensez vous que ce récit a pu les ramener à leurs propres expériences, est ce que vous avez reçu vous même des confidences qui vont dans ce sens ?

OE : La réponse à cette question réside je pense dans cet esprit très particulier commun à la plupart des Thanatopracteurs. Ce métier n’est pas un métier comme un autre, nous sommes de ceux et de celles qui voient la mort en face. C’est peut-être peut être une forme de parcours initiatique qui unit consciemment ou inconsciemment, d’une certaine façon, les Thanatopracteurs malgré toutes leurs différences. Au grès de mes rencontres, j’ai appris beaucoup, surtout auprès d’embaumeurs Anglais et Écossais alors qu’ils me faisaient part de ce qu’ils avaient vu au contact de défunts.

CS : En Thanatopraxie, à ce jour, avez vous été témoin d’autres manifestations surnaturelles, et pourriez vous définir les phénomènes dont vous avez été témoin ?

OE : J’ai effectivement été témoin d’autres manifestations surnaturelles, mais cela a évolué. A cette prise de conscience se sont rajoutées d’autres perceptions. J’ai pu comprendre, au bout de plusieurs années, le recul aidant, ce que je voyais et percevais au début de ma carrière professionnelle. Au fil des journées, des mois, des années, j’ai découvert de nouvelles contrées. Je n’ai pas écouté le chant des sirènes, qui m’aurait conduit à un naufrage spirituel. J’ai tourné le dos à une vie matérialiste, afin d’évoluer en harmonie avec au centre l’être humain et la mort comme accessoire.

Ma fonction en qualité d’embaumeur, depuis le Tremblement de Terre d’Haïti, m’a permis d’évoluer encore plus spirituellement, dans la perception de la mort. Il est normal qu’il y ait des manifestations dites surnaturelles au contact des défunts, ce sont les derniers soubresauts d’âmes qui mutent à partir d’existences humaines. A chacune des étapes de ma vie professionnelle correspond une prise de conscience supplémentaire sur la mort sur le monde.

En Thanatopraxie, j’ai encore beaucoup à apprendre. On a toujours quelque chose à découvrir sur la façon de travailler d’un confrère.

Il faut absolument redéfinir le début et la fin d’une vie humaine. La vie ne commence pas avec le cri du nouveau né mais à partir de sa conception. La vie ne prend pas fin lorsque le cœur s’arrête de battre, mais lorsque le cerveau a complètement cessé d’émettre. C’est ici que réside la frontière étroite entre des manifestations qualifiées à tort de surnaturelles et des manifestations découlant normalement de la fin de l’activité du cerveau humain.

Nous n’en sommes encore qu’au stade préhistorique. Ce retard est dû à la tyrannie qu’’exerce l’être humain sur terre. L’Homme dans sa globalité, transforme tout en objet et ne peut pas faire autrement que de transformer aussi la mort en objet. Il se comporte en prédateur dans ce jardin qu’est la vie au lieu d’en assurer la quiétude.

Cette méconnaissance, d’une part pour ses semblables et d’autre part pour les autres formes de vie, cette absence d’empathie pour son prochain, va de pair avec sa méconnaissance de la mort. Pour certains, il est normal après le mort, d’avoir pour solde de tout compte un cercueil et de rendre la mort anormale et ses manifestations paranormales.

CS : Avez-vous de nouveaux projets littéraires ?

OE : Le premier livre, « Aux portes de l’inconnu », paru aux Editions de l’Opportun Paris, a connu il est vrai un certain succès. Le 1er février 2018, l’éditeur a décidé de le sortir en livre de poche, avec en bonus de nouvelles histoires. Il est déjà en prévente en l’attente de sa sortie officielle. Pour découvrir les livres d’Olivier Emphoux : www.editionsopportun.com

Courant 2018 va sortir un autre livre.