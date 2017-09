Éphéméride du 14 septembre

Aujourd’hui :

Pas de journée internationale répertoriée.

Défunts du jour :

2009. Patrick Swayze (57 ans) était un acteur, danseur, chanteuret producteur américain. Après avoir débuté au cinéma en 1983comme danseur, il se fait connaître grâce au succès du film Dirty Dancing (pour lequel il écrit et interprète la chanson She’s Like the Wind en 1987). Il tourne dans Road House en 1989. Il tourne ensuite dans Ghost en 1990, dans Point Break en 1991, La Cité de la joie (1992) ou encore Donnie Darko (2001). Trois fois nommé pour ses rôles aux Golden Globes, un cancer l’a emporté à Los Angeles.

2007. Jacques Martin (74 ans) était un comédien, animateur de radio et de télévision, producteur de télévision français. Son père joue de sept instruments, et cette passion pour la musique et celle de la cuisine, l’accompagneront toute sa vie ; son fils David est un cuisinier habitué des chaînes de télévision françaises. Après avoir débuté par le théâtre en 1949, il a produit et animé entre les années 1970 et 1990 de nombreuses émissions de divertissement comme Le Petit Rapporteur, L’École des fans ou Dimanche Martin. Il a aidé aux débuts de carrière de Laurent Ruquier, Laurent Gerra, Julien Courbet, Laurent Baffie ou Virginie Lemoine. Il a également souvent participé à l’émission radio de Philippe Bouvard Les grosses têtes.

1982. Grace Kelly (52 ans) était une actrice américaine, devenue princesse de Monaco par son mariage avec Rainier III en 1956. Elle est la mère d’Albert II, actuel souverain de la principauté. Elle débute dans des pièces de théâtre, puis en 1950 en apparaissant dans plusieurs séries télévisées et films, avant de rencontrer le succès avec Mogambo. Le crime était presque parfait d’Alfred Hitchcock lance définitivement sa carrière. Le « maître du suspense » la dirige à deux autres reprises, dans Fenêtre sur cour et La Main au collet. Elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province en 1955. En 1956, à 27 ans, elle met fin à sa carrière d’actrice pour épouser le prince de Monaco avec qui elle aura trois enfants : Caroline, Albert et Stéphanie. Elle a un engagement important pour des causes humanitaires jusqu’à sa mort, des suites d’un accident de voiture.