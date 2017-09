Éphéméride du 11 septembre

Aujourd’hui :

C’est la journée mondiale de lutte contre le terrorisme.

Défunts du jour :

2013. Albert Jacquard (87 ans) était un chercheur et essayistefrançais. Spécialiste de génétique des populations, il a été directeur de recherches à l’Institut national d’études démographiques et membre du Comité consultatif national d’éthique. Conférencier et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il a tenu un discours humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective. Il est également connu pour ses engagements citoyens, parmi lesquels la défense du concept de la décroissance soutenable, le droit au logement, le soutien aux mouvements du logiciel libre, à la langue internationale espéranto, aux laissés-pour-compte et à l’environnement.

En 2002 disparaissait Kim Hunter. L’actrice était connue pour ses rôles dans « un tramway nommé désir » et « la planète des singes ». Issue de l’actor’s studio, elle est soupçonnée de sympathies communistes, ce qui lui vaut de se trouver reléguée au théâtre. C’est sur les planche qu’elle jouera avec Marlon Brando un « Tramway… » avant de reprendre le rôle au cinéma. Sa dernière apparition était dans « minuit dans le jardin du bien et du mal » de Clint Eastwood.

En 1987 mourait Peter Tosh, chanteur, guitariste, organiste et auteur compositeur de ska, de rocksteady, de reggae et de soul. Il est assez connu des amateurs de reggae.

Et bien sûr…

Le 11 septembre 2001, les attentats aux Etats-unis font 2.977 victimes.