Décès un 19 septembre, éphéméride

Aujourd’hui :

C’est la journée internationale du parler pirate, fête parodique.

Défunts du jour :

En 2007 disparaissait Mike Osborne, saxophoniste alto britannique de jazz et free jazz. Formé à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, il intègre en 1962 la formation de Mike Westbrook. Puis, il a notamment appartenu au groupe de Chris McGregor Brotherhood of Breath dans les années 1960 et 1970. En 1973, il forme le trio de saxophones SOS comprenant : Surman, Osborne et Skidmore. Souffrant de schizophrénie à tendance paranoïaque, il dut se retirer de la scène dès 1982 et partit vivre dans sa ville natale de Hereford. Il est mort le 19 septembre 2007 d’un cancer du poumon.

En 1985 s’éteignait Italo Calvino, écrivain italien et philosophe. Calvino est à la fois un théoricien de la littérature, un écrivain réaliste, mais aussi et surtout — pour le grand public — un fabuliste plein d’humour : sa production très riche fait de lui l’un des plus grands écrivains italiens de la période moderne. D’abord attiré par la veine néoréaliste de l’après-guerre italienne, Calvino s’oriente ensuite vers la littérature populaire, en particulier vers l’univers de la fable, et devient membre de l’OuLiPo. Dans la trilogie Nos ancêtres qui comprend Le Vicomte pourfendu (1952), Le Baron perché (1957) et Le Chevalier inexistant (1959), il exploite la veine fantastique en mêlant le cadre de la fable et l’allégorique. Il en ressort une morale qui est d’abord une invitation à la nuance, avec même un certain pessimisme dans le dernier roman. Le romancier continue d’ailleurs à traiter dans ses œuvres de la réalité quotidienne comme dans Marcovaldo, roman en deux parties paru en 1958 et 1963. Parallèlement à l’écriture littéraire, Italo Calvino a collaboré à divers scénarios pour le cinéma.