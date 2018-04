Escroquerie, Café mortel,Jacques Higelin…l’actualité du Vendredi 13 avril 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 13 avril 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Escroquerie dans le Point

Marseille, elle dissimule la mort de sa mère pendant 23 ans pour toucher sa retraite

Cette retraitée a reconnu les faits. Elle a ainsi perçu plus de 162 000 euros et sera prochainement jugée pour escroquerie.

Grigny : la Ville adhère au Pôle funéraire public sur le Progrès

Après Oullins, Pierre-Bénite, Bron, Corbas, Feyzin, Rillieux-la-Pape, Lyon et Villeurbanne, Grigny rejoint le Pôle funéraire public de la Métropole.

service catholique des funérailles sur RCF.fr

Le SCF, service catholique des funérailles du Var inaugure ce jeudi 12 avril sa nouvelle agence Estérel à Fréjus. Qu’est ce que le service catholique des funérailles? Pourquoi des pompes funèbres catholiques ? Pourquoi cette deuxième implantation sur le territoire ? On en parle avec Jérôme Bertrand, directeur du SCF du Var.

Obsèques de Jacques Higelin dans Le Parisien

Les obsèques de Jacques Higelin se sont déroulées jeudi à Paris, entre le Cirque d’Hiver et le cimetière du Père-Lachaise où plus d’un millier de fans étaient rassemblés.

Des funérailles joyeuses, entre tournesols et p’tites gouttes d’eau « qu’on regarde tomber dehors par la fenêtre ». A l’image des concerts du chanteur, « tombé au ciel » le 6 avril à l’âge de 77 ans, les obsèques de Jacques Higelin à Paris furent hier tour à tour bouleversantes, enivrantes, rayonnantes et, osons le mot, terriblement vivantes.

Couche-tard, décès prématurés dans Ouest France

Les couche-tard feraient face à plus de maladies et un plus grand risque de mourir que les personnes qui se couchent (et se lèvent) tôt. Le décalage de leur horloge biologique interne, à cause du travail et des habitudes sociales, provoquerait troubles psychologiques et physiques. Les chercheurs recommandent des rythmes adaptés – et la suppression de l’heure d’été.

café de la mort dans le huffingtonpost.fr

Dans ce « café de la mort« , les clients peuvent s’enfermer dans un cercueil.

A Bangkok, un café propose à ses clients de s’allonger dans un cercueil… Une façon de se mettre en tête le principe d’impermanence de la vie cher au bouddhisme, avant de démarrer la journée.

Don dans Vosges Matin

Un défunt lègue 1 million d’euros à la ville de Capavenir Vosges